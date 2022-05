Sol Pérez se hizo conocida cuando trabajó como presentadora del clima en el programa Sportia en TyC Sports. Su belleza cautivó a todos los televidentes y la lanzó a la fama. Así es como fue invitada al programa de Marcelo Tinelli, Bailando por un sueño durante dos años consecutivos.

Sol Pérez deslumbró con su look

Actualmente Sol esta gozando de su trabajo como conductora y panelista. A finales de abril, además, salió a la luz la noticia de que la modelo se va a casar con su pareja, Guido Mazzoni, en 2023.

Sol Pérez cautivó a sus seguidores con un outfit provocador. Foto: Sol Pérez

Durante el programa de la noche del canal 26, la conductora se mostró con un minivestido negro engomado y unos tacos del mismo color. “Hola, falta mucho para el viernes?”, expresó en la publicación donde compartió el outfit con sus más de 6,2 millones de seguidores.

“Sos diosa Sol”, “Que mujer más bonita”, “Estas divina”, “Eres preciosa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores junto a una catarata de me gustas.

Cuál fue la reacción de Sol Pérez cuando una numeróloga predijo que quedara embarazada antes de su casamiento

Pitty, una numeróloga, que “le pega a todo” según el Pollo Alvarez, fue invitada al programa Nosotros a la mañana (El Trece) del cual Sol es panelista. La modelo le preguntó en que mes convenía llevar a cabo el casamiento con su novio, ya que no se podían poner de acuerdo. Tras responderle que el mejor mes para casamientos es septiembre, la mujer reveló un presagio que sorprendió a todos.

“Sol el año que viene tiene el 12-3, así que no se asombre que el año que viene antes del casamiento venga un bebé”, expresó Pitty. La panelista reaccionó instantáneamente: “¿Que? ¿Pero vos estás loca?”.

Sol Pérez

La numeróloga respondió: “Por supuesto que ella se puede cuidar y no pasa, pero el 12-3 pasa cada doce años: son los hijos, los hermanos y la unión de familia; es muy bonito el número y te puede pasar que ya en marzo te empiecen a dar muchas ganas de por qué no un bebé, por qué no sumar, por qué no la familia”