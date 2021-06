“Tengo muchas diferencias con el Gobierno nacional”, argumentó Sergio Berni cuando le consultaron si se veía como candidato en las próximas elecciones legislativas. Dijo que lo veía “muy difícil”.

Sin embargo, el ministro de Seguridad bonaerense contó que le gustaría ser candidato, pero que no depende de él. “Para cualquier hombre representar los intereses del gobierno de la Provincia es un honor, pero si me preguntan si voy a ser o no, tengo que decir que eso lo define el gobernador y quien conduce el espacio político, que es la presidenta (sic)”, dijo sobre Axel Kicillof y a Cristina Kirchner.

En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, Berni dijo que ve “muy difícil” la posibilidad porque tiene “muchas diferencias con el Gobierno nacional”. “No creo tener ese honor de representar a los bonaerenses”, sostuvo.

Hace unos días, Berni se refirió a cuando Alberto Fernández sostuvo que “los argentinos vinieron de los barcos”, y se generó polémica.

“Me parece que, más allá de que se haya disculpado, yo soy de los que creen que es imposible saber quiénes somos y adónde vamos si no sabemos de dónde venimos”, arrancó. Y siguió: “El ser nacional, tal cual lo describía Jauretche, es una mixtura de sangre criolla, indígena y extranjera, que nada tiene que ver con esa frase de que han bajado de los barcos”, disparó.

Gran parte de las diferencias que Berni alega tener con el Gobierno nacional están encarnadas por su par en Seguridad, Sabina Frederic, a quien cruzó públicamente en más de una oportunidad.

“Quiero ver cómo van a terminar diferentes decisiones que tiene que tomar el Gobierno. Por ejemplo, la Hidrovía, para aquellos que somos peronistas con una mirada nacionalista, no es ajeno e inofensivo esa decisión. Creemos que es un recurso estratégico”, sostuvo también hace unos días.

El cruce entre Vidal y Kicillof por “los sobres”

Consultado sobre el entredicho que mantuvieron María Eugenia Vidal y Axel Kicillof después de que éste acusara a su antecesora de “repartir sobres”, Berni respondió con un recuerdo de 2019.

“Lo que sé, y no porque lo diga yo, sino porque lo he escuchado en boca de los periodistas, es una frase que me quedó cuando había terminado de perder Vidal y los panelistas de Intratables dijeron ‘cómo pudo haber perdido a pesar de la cobertura mediática que tuvo’. No lo dije yo, fueron los panelistas”, cerró.