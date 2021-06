Las críticas a la desacertada frase de Alberto Fernández que fue tendencia la semana pasada llegaron incluso desde sectores del propio Gobierno. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, no se guardó su opinión.

“Los argentinos vinieron de los barcos”, sostuvo Fernández, entre otras cosas, y se encontró con un rechazo casi generalizado, y muchas acusaciones de racismo.

“Me parece que, más allá de que sea disculpado, yo soy de los que creen que es imposible saber quiénes somos y adónde vamos si no sabemos de dónde venimos”, arrancó Barni.

Al disculparse sobre sus dichos, el Presidente aludió a que se trataron de citas a Octavio Paz y a Litto Nebbia, tal vez por eso Berni eligió para responderle una referencia a Arturo Jauretche.

“El ser nacional, tal cual lo describía Jauretche, es una mixtura de sangre criolla, indígena y extranjera, que nada tiene que ver con esa frase de que han bajado de los barcos”, sostuvo.

“Más allá de si fue o no un exabrupto, para nosotros tiene una mirada estratégica, porque no se puede saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos”, reiteró.

Ya son conocidas las polémicas intervenciones de Berni, y su facilidad para disparar fuego amigo dentro del Gobierno nacional, especialmente contra su par de Seguridad, Sabina Frederic.

El bonaerense es conocido por sostener que no hace falta llevarse bien para gobernar, y ya manifestó que tiene “muchas diferencias con el Gobierno nacional, y no solamente en materia de seguridad. Algunas que son discusiones de café y otras muy profundas”.

“Quiero ver cómo van a terminar diferentes decisiones que tiene que tomar el Gobierno. Por ejemplo, la Hidrovía, para aquellos que somos peronistas con una mirada nacionalista, no es ajeno e inofensivo esa decisión. Creemos que es un recurso estratégico”, se explayó.