Luego de padecer coronavirus, y tras unas extensas vacaciones y viajes de trabajo primero en la Argentina y luego fuera del país, en los Estados Unidos y Colombia, Romina Malaspina volvió a la conducción del noticiero semanal de Canal 26 que va de 22 a 24 horas e impactó a los televidentes en su regreso.

La ex “Gran Hermano” desplegó su estilo sensual en la pantalla chica, con el que dejó atónitos a todos: lució un mini vestido negro con un profundo escote y unos tacos altos del mismo color que estilizaron su figura.

Malaspina agradeció su retorno e invitó, desde su cuenta oficial de Instagram, a todos los “rominos” a que la acompañen de vuelta. “Así me recibió el nuevo estudio de Canal 26. Miren lo que es. Yo de acá no me voy más. Totalmente renovado. ¿De qué les gustaría ser informados cada noche en el programa?”, les consultó la presentadora a sus fans en la red social. Ya al aire, la influencer exclamó: “Es un placer estar acá nuevamente con todos ustedes…”

Si bien la modelo no mencionó su contagio a la prensa, mencionó el tema en las redes sociales para tranquilidad de sus fanáticos. “Les cuento que después de pasar por el Covid, viajes laborales y protocolos preventivos, finalmente hoy vuelvo a la conducción de Noticias de 22 a 24 para acompañarlos como siempre con mucha información”, comunicó en un posteo previo.

Soltera y más divertida que nunca, la mediática sale con sus amigas en las últimas noches del verano en Buenos Aires con looks impactantes que no entienden de barbijos ni de distanciamiento social.