A un mes del comienzo de la Copa América, la planificación de la Conmebol significó conseguir un óptimo cuadro saludable para sus protagonistas. Ricardo Gareca se plantó para detener una jugada que podría haber sido cara para la vacunación de los más necesitados en Perú y exigió mejores condiciones.

//Mirá también: Lionel Messi solidario: subastó los botines con los que superó un récord de Pelé y recaudó una fortuna

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, comunicó a través de la institución: “Las vacunas serán para hacer más seguras las competiciones internacionales, comenzando con la Copa América 2021, cuyo inicio está marcado para el 13 de junio”. Consiguió que la dotación china de vacunas Sinovac pueda bridarle sus dosis a todos para competir saludablemente.

En Perú, la Sinovac no está aprobada. Por eso habían resuelto no comenzar con el lote que envió la Conmebol pero si acelerar el proceso con las vacunas Pfizer que hay disponibles y autorizadas allí. Gareca no quiso saber nada de eso.

//Mirá también: Messi, Di María, Mascherano y Batistuta, los santafesinos elegidos como leyendas argentinas por la FIFA

Consiguió revertir el acuerdo inicial entre el Ministerio de Salud y la Federación Peruana de Fútbol y nadie de su plantel obtuvo la vacuna de Pfizer. Quiere que utilicen el lote que tienen designado por la Conmebol antes que quitarle la prioridad a personas mayores o con enfermedades preexistentes.

El calendario de la Selección de Perú

Antes que comience el principal evento continental, Perú jugará una doble fecha por las Eliminatorias para Qatar 2022. Recibirá a Colombia el 3 de junio y visitará a Ecuador cinco días más tarde.

En la Zona Norte de la Copa América jugará contra Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela.