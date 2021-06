Mientras muchas voces se muestran en contra por la designación de Brasil como sede de la Copa América por la gran cantidad de casos de coronavirus, Ricardo Gareca dio otra opinión. Está molesto por que los brasileños sean otra vez sede del certamen continental.

La visión del “Tigre” tiene que ver con que la última edición, en 2019, también fue en Brasil, donde el anfitrión fue campeón y los peruanos se quedaron con el segundo puesto. Por lo tanto, cree que la Conmebol debió tener otras alternativas sobre la mesa.

“No me parece justo que se repita una Copa América en Brasil”, dijo sin tapujos el ex DT de Vélez en conferencia de prensa. La Copa América, que comienza el 13 de junio, se iba a desarrollar en Colombia y Argentina, pero por el estallido social en el territorio colombiano y por la situación epidemiológica de nuestro país, el organismo sudamericano decidió dar de baja a los dos organizadores.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, en la última Copa América en Brasil. (AP) AP

La selección peruana aún no fue vacunada con la vacuna china Sinovac que reparte la Conmebol, ya que no fue aprobada a nivel nacional. Sobre eso, agregó que no le comunicaron que sea obligatoria su aplicación para participar de la competencia.

Futbolistas que renunciarán a la Copa América

Gareca aseguró que recibió rumores de que algunos futbolistas renunciarían a jugar la Copa América “como toda clase de comentarios, pero no hay nada oficial ni concreto”. De todas formas, intentó correrse de la polémica y enfocarse en las Eliminatorias Sudamericanas que se disputarán en los próximos días.

“Ahora estamos enfocados en las Eliminatorias y no quiero que nada nos desvíe de eso. Lo miro muy superficialmente. Eso no me aparta de las fechas de las Eliminatorias”, expresó.

Este jueves, Perú recibirá a Colombia. Luego, cinco días más tarde, jugará de visitante ante Ecuador.