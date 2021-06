Juntos por el Cambio comienza a acelerar las definiciones de candidaturas, a un mes del cierre de listas para las PASO. Así, dentro del PRO, Horacio Rodríguez Larreta busca instalar a Diego Santilli entre los intendentes bonaerenses. Mientras, el rival más firme, Jorge Macri, intenta bloquear ese movimiento y se sumará esta semana a la mesa nacional de la coalición opositora.

Por otro lado, María Eugenia Vidal no define aún si será candidata, pero ya adelantó que no formará parte de la boleta de la Provincia. En ese contexto, Larreta pone primera con Santilli, ante la resistencia de Jorge Macri y el llamado Grupo Dorrego. El intendente de Vicente López sostiene que el armado electoral de la provincia deben definirlo entre los representantes del distrito y no desde la Ciudad.

La disputa de fondo en esta discusión, indica Clarín, es entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri -quien respalda a su primo- por el liderazgo del PRO. Mientras, en la pelea por suceder a Axel Kicillof se suman a Jorge Macri y a Santilli los intendentes Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata) y Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales.

El lunes feriado cenaron en Valentín Alsina Grindetti,Garro, Valenzuela, Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Ritondo. Rodríugez Larreta llegó con Santilli. Vidal, que está en cuarentena tras regresar de Estados Unidos, iba a sumarse de manera virtual. Según Clarín, los potenciales candidatos podrían aceptar a Santilli en caso de que fuera el que “mide mejor”, y con previa aprobación de la listas en la Provincia.

“Este quilombo hay que ordenarlo. Si no, va a ser muy difícil encarar bien la elección. Una interna puede ser muy costosa en todo sentido”, dijo uno de los intendentes al diario. “Hay que concentrarse en ganarle al kirchnerismo, ir con el mejor candidato y evitar la interna. En el 2023 veremos qué pasa”, sumó.

“No hay ninguna encuesta, y vos lo sabés, que muestre que Diego es mejor candidato que yo y para mí soy mejor candidato que él. Forzar una PASO del mismo espacio es obligar a que todos los intendentes la sufran”, había dicho hace unos días Jorge Macri, que esta semana se unirá a la reunión de la mesa nacional del partido, como titular del PRO bonaerense.

Similar es el caso de Maximiliano Abad, presidente del Comité Provincial. Maricel Etchecoin, de la Coalición Cívica, ya formaba parte de ese ámbito. Esas incorporaciones funcionan como otra señal de la decisión de Vidal de no ser candidata en ese distrito. “María Eugenia ya no representaría a la provincia en esa mesa”, dijeron.

Jorge Macri se mantiene firme: “La política de Juntos por el Cambio en Buenos Aires ya está madura como para elegir a sus propios candidatos y hay múltiples figuras que pueden representarla sin necesidad de imposiciones desde otra jurisdicción”, sostiene.