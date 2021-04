Pampita (43) ya transita el séptimo mes de su embarazo, fruto del amor con Roberto García Moritán, con quien se casó en 2019.

Con una felicidad que la desborda, la conductora organizó un baby shower para festejar la dulce espera junto a sus familiares y amigos.

Pampita y Roberto García Moritán esperan una hija. (Instagram)

En la celebración, que tuvo lugar en el hotel CasaSur de Palermo, el matrimonio dio a conocer los nombres de los cuatro padrinos que tendrá su bebé.

Ahora, la tarea que la modelo tiene en mente se basa en buscar a un médico obstetra de confianza para que atienda el parto.

Pampita festejó el baby shower de su beba. Internet

“Estoy conociendo muchos doctores”, indicó la actriz a Gabriel Oliveri en “Pampita Online” (Net TV), quien quiso saber cómo iba Pampita con el embarazo.

Pampita y García Moritán se casaron en 2019.

“Me tomé mi tiempo para elegir quién va a ser la persona que va a estar ahí. Hoy veo al último de todos y tengo que tomar una decisión”, agregó.

Además, Pampita habló sobre las comidas y las náuseas. “La semana pasada no sé qué me pasó. Volví, tuve como un retroceso, dos o tres días pero no era nada grave. Vi unos portales que decían: “Tuvo que hacer reposo”, “Lo mal que la está pasando”. No, estoy embarazada, es lo normal”.

Pampita cursa un embarazo de siete meses.

A su vez, comentó que tiene un problema con un alimento en particular: la cebolla. “Me cae muy mal”, dijo la actriz entre risas. Y lamentó: “Me encanta todo lo que tiene cebolla”.