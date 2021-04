En las últimas horas internaron al periodista y conductor Mauro Viale, luego de haber dado positivo al test de Coronavirus. Su cuadro se complicó con una neumonía bilateral.

Viale se había vacunado el pasado jueves y de hecho se refirió al respecto, asegurando que no había tenía ningún efecto adverso. “Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”, resaltó.

El periodista, de 73 años, se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos, de Palermo. Fue su compañero del programa “Todo en Uno”, Javier Díaz, quien confirmó que Viale había dado positivo.

Su hijo, el periodista Jonatan Viale, publicó una foto en su cuenta de Instagram para enviarle fuerzas a su padre en este momento. “Te vas a poner bien porque sos un toro”, escribió.

Cabe mencionar que, según explican los científicos, luego de la aplicación de la vacuna, la inmunidad empieza a responder recién a partir de los 14 días.

El caso del conductor se suma al de numerosos famosos que transitaron la enfermedad.