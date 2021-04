Este domingo se conoció la triste noticia de la muerte de Mauro Viale. Tras haber dado positivo de coronavirus, el periodista sufrió paro cardíaco, el que terminó con su vida a los 73 años. Políticos, amigos del medio y colegas, entre otros, volcaron su dolor en las redes y lo recordaron por su extensa carrera profesional. Entre ellos, la mendocina Julieta Navarro, quien le dedicó unas sentidas palabras y le agradeció por su consejos y halagos.

“Me tocó hacer mi casting ahí, sentada soliiiita en ese escritorio y c/el gerente en el control (en ese momento Antonio Laje). Yo me acuerdo q solo pensaba “este es el estudio de Mauro Viale q vi desde un sillón en Mendoza” para mi era INMENSO”, comenzó el relato de la periodista en su cuenta de Twitter.

Julieta Navarro recordó a Mauro Viale.

Y siguió: “Yo una NN pero a él algo le gustaba de mi trabajo. Siempre me cruzaba y se detenía a hacerme alguna observación, a corregirme o alentarme. No se por qué se tomaba ese tiempo si “Hola Mauro, soy NADIE”. Cuando pasé a la conducción (en la caja de zapatos), se alegró un montón”.

La mendocina se mostró agradecida por haberse detenido a hablarle cada vez que se la cruzaba en los pasillos del canal y destacó las palabras de aliento que Viale tuvo hacia ella, casi sin conocerla. “Se alegró siempre de todo lo que fui haciendo, fue generoso con mis apariciones al aire en sus espacios (muy muy), me deseó lo mejor cuando se enteró que me iba del país. Gracias por detenerte cada vez Mauro, aún cuando yo me creía invisible, me alentaste a creer en mi”, dijo.

Y cerró: “Me hizo enojar como televidente mucho, pero ese señor ya se había ganado mi admiración y mi corazón bastante. GRACIAS”.