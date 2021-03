La mendocina Julieta Navarro dejó el país y se fue hace algunos meses a vivir con su esposo Lucas Jerez a Paraguay. Desde su nuevo hogar, los periodistas comparten a diario su rutina, viajes y paseos, pero en esta oportunidad la exvirreina nacional de la Vendimia usó las redes para descargarse y reveló que tiene coronavirus.

“Como siempre les comparto todo, siento y quiero compartirles esto”, escribió Julieta en una publicación de Instagram en la que detalló cómo está sobrellevando al enfermedad, de la que se enteró hace algunos días. Precisamente, la periodista lleva cinco días con síntomas, pero asegura que desde hace tres días que “no puede con ella”.

“Esto fue hace dos días cuando la cosa iba y venía y podía saborear el mate y sentir el aroma a lluvia que se acercaba. Hace 3 días que no puedo conmigo, hace 5 que empezaron los síntomas. Los he tenido todos, agudos, molestos, atormentantes. Se turnan para hacerme el día difícil hasta que una llamada, un mensaje o un capítulo de alguna serie me hace olvidar un ratito”, relató la mendocina.

Y contó que tuvo mucho miedo los primeros días. “La cabeza me juega las peores pasadas del mundo, a mi que vivo poniéndole buena energía y optimismo! La realidad? Es que estoy bien”, dijo y dejó tranquilos a sus seguidores con los que interactúa de forma permanente.

Y finalmente reflexionó: “Soy una privilegiada de estar aislada en una casa cómoda, tengo comida en la heladera, mis remedios, amigos que me ayudan y un compañero que me banca siendo yo en este momento un ser insoportable. Lo amo de maneras extraterrestres, perdón @lucasmjerez” .

Para terminar, pidió que las personas sean conscientes de la enfermedad, que se cuiden y se dirigió principalmente a los jóvenes, que son quienes más la siguen: “No se enfermen, no sabemos cómo nos va a pegar. Ser joven, ser ‘sano’, igual les juro, no quieren pasar por esta sensación. Asintomáticos? Suertudos ustedes, no promuevan el ‘no pasa nada’. Se está poniendo feo otra vez en todos lados, piensen en ustedes y en los suyos, cuídense mucho”.