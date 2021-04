Este domingo se cumplió una semana de la muerte del periodista Mauro Viale, de 73 años, víctima del Coronavirus. Su hijo, Jonatan Viale, regresó este lunes a “Pan y circo”, el programa que encabeza en Radio Rivadavia.

//Mirá también: El último mensaje de Jonatan Viale a su padre

Desde lo ocurrido, el joven periodista prefirió el silencio y resguardarse en sus afectos. Solo compartió en Instagram unas fotos del recordado Mauro, acompañado de un sincero “Te extrañamos tanto”.

“Estoy bien, estamos acá. Un poquito nervioso”, le dijo Viale a Baby Etchecopar, en el pase de programación. “Lo único que se me ocurre decir es gracias. Perdón por la voz. Todo el fin de semana estuve bien, pero ahora, cuando se me acercaba el aire, se me fue cerrando la garganta. Es angustia”, explicó.

Luego, pasó a agradecer a quienes lo respaldaron en este duro momento: “Quiero decir gracias a las autoridades de la radio porque bancaron un montón. Vi todo, no contestaba porque no podía. Contesté lo que pude, pero gracias. Gracias a la gente de América, que ayer le hizo un homenaje hermoso a mi papá. No quiero empezar a nombrar porque es impresionante”.

En relación al estado de su familia, el politólogo mencionó: “Mi mamá está ahí, como puede. Creo que no cayó todavía. Mi hermana es la que más golpeada está, pero lo tiene a Alexis y estoy yo, mi mamá y está Mica, mi mujer. Sin Mica yo me hacía percha, me caía y no me levantaba más”.

Padre e hijo durante el programa "Secretos Verdaderos", ciclo de América. (Foto: Gentileza)

Asimismo, reconoció que a su padre lo siente “todo el tiempo” y contó una anécdota con su hijo Romeo. “Soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica, y empezás a ver señales. El otro día Romeo me preguntó si Maradona jugó en River. ‘No, no, Maradona no era de River’, le digo. ‘Maradona está con el bubu, ahí’, me dice. Y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé. Conectó eso. Y me partió”, dijo conmovido.

Por otro lado, agradeció el cariño demostrado por la gente: “Me mandaron un montón de mensajes y era todo amor. Yo estoy muy orgulloso de mi papá porque sabía que era querido, respetado, pero no sabía la dimensión. Te juro que no sabía”, expresó. Jonatan aseguró que le da orgullo la cantidad de “laburantes” que se tomaron el tiempo de saludarlo. “La maquilladora de ATC, un chofer de mi papá, el portero de Le Parc... Eso es lo que mejor me hizo”, expresó.

//Mirá también: Periodistas, políticos y figuras del espectáculo despidieron a Mauro Viale

“Si era por mí, me quedaba en la cama. Estaba tapadito y no quería salir, pero dije: ’'Bueno, tampoco puedo hacer eso ¿Qué voy a hacer si es esto lo que me gusta?’. Además, pensaba qué hubiera querido mi papá... ¡Mi papá me cagaría a pedos si me quedo en la cama!”, enfatizó.

Al comenzar su programa, Viale insistió: “Estamos acá. ¿Dónde voy a estar, si no? Donde a mi papá le hubiera gustado que esté”. Y agregó: “Mi papá era una persona muy simple que ganó plata, gracias a Dios, por su esfuerzo. Pero no dejaba de ser simple, con su jogging feo y sus anteojos manchados. Era un papá enorme, en toda la dimensión de la palabra”.

También comentó que a su padre le habían ofrecido “vacunarse por izquierda”, pero Mauro lo rechazó y optó por esperar el turno. “Seguramente otra hubiera sido la historia, pero hicimos las cosas bien”, subrayó Jonatan.