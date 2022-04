Este lunes se cumple el primer aniversario de la muerte de Mauro Viale y para recordarlo su hijo, Jonatan, contó una inesperada anécdota junto a Alberto Samid, su histórico enemigo mediático. Su pelea a las piñas en vivo pasó a ser parte de la historia de la televisión argentina y es un hito entre generaciones rememorada hasta la actualidad.

En ese sentido, el conductor de “+Realidad” confesó que su padre mantenía una muy mala relación con el empresario de la carne, incluso antes de su emblemática discusión pública. Como invitado en “Hablemos de otra cosa”, detalló: “Mi viejo lo odiaba a Samid. Creía que era un antisemita y evasor”.

Luego en forma inesperada contó que Mauro recibió una propuesta para trabajar con el empresario. “Le ofrecieron un fangote de guita para hacer una publicidad de un alfajor con Samid y dijo que no”, contó.

La palabra de Jonatan Viale a un año de la muerte de su padre: “El dolor no se fue, aumentó”

En plena pandemia de coronavirus, luego de recibir la segunda dosis, el periodista sufrió una descompensación. Levanó más de 38° y tenía baja saturación de oxígeno en sangre, y a los dos días sufrió paro cardíaco que no pudo superar, y Mauro Viale murió a sus 73 años.

La última foto posteada por Jonatan horas antes de la muerte de su papá (Instagram). Foto: instagram

“El dolor por la muerte de mi padre no se fue; aumentó”, aseguró a corazón abierto y consideró que quizás se llenó de “cosas y trabajo para no pensar”. Cuando pienso se me cae todo. Todo el tiempo se me vienen recuerdos”, expresó.

Y con las emociones a flor de pie, reconoció: “Extraño compartir las cosas lindas con él y contarle cosas. Era una especie de confesor mío”. Un mes después de la muerte de su padre, el covid impactó en su familia y recordó: “Tuve mucho miedo, pánico”.