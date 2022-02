Un duro cruce entre Alberto Samid y El Dipy tuvo lugar en Twitter, cuando el primero atacó al cantante para defender a Perón.

El Dipy y Samid se cruzaron por Twitter.

Pero esta disputa sobrepasó los límites verbales, y ambos terminaron acordando llevar el conflicto a la fuerza, desafiándose a pelear.

Cómo fue el cruce entre Alberto Samid y El Dipy

Todo comenzó con un comentario en Twitter por parte de Samid luego de que David Adrián Martínez, popularmente conocido como El Dipy, criticara a Juan Domingo Perón.

Pero la disputa entre ambos recrudeció, al punto tal que Alberto Samid desafió al cantante a enfrentarse “hombre a hombre”, ante lo cual El Dipy le respondió: “A los guantes o a los tiros”.

El intercambio de tuits entre Alberto Samid y El Dipy. Foto: Twitter

Samid decidió iniciar la polémica con el cantante tras haber visto una entrevista televisiva que le hicieron a este último, escribiendo así en su Twiitter: “Este burro analfabeto que no conoce absolutamente nada de la historia argentina debería lavarse la boca antes de opinar de Perón”.

Acto seguido, El Dipy se burló del empresario de la carne: “¡Hola, Alberto! Este burro analfabeto vive libre y vos estás con una tobillera electrónica. Besos, bebé”.

Para luego, Samid contraatacar: “Burro, preparate porque cuando te encuentre, esto lo vamos a arreglar de hombre a hombre”.

A lo que el músico no se achicó y respondió: “Si lo dejan salir de la prisión domiciliaria, me voy hasta su casa en Ramos Mejía, ahí en avenida de Mayo, y lo arreglamos. Lo arreglamos como quiera. A los guantes o a los tiros. Usted elige. Beso, ‘tobillín’”.

La disputa continuó: “¿Sabés por qué tengo tobillera? Porque me metieron en cana los delincuentes que vos defendés, solo porque me la pasé 40 años vendiendo carne barata. ¡Les jodía que los sectores más humildes puedan comer carne!”, se explayó Samid.

El Dipy respondió con sarcasmo los insultos de Samid por Twitter. Foto: @Politica_In

Y continuando con el sarcasmo, El Dipy le respondió: “No sabía que ‘evasión’ se le llamaba a la carne barata para gente humilde”.

A posteriori, Samid no respondió más, y el cantante remató: “¿Qué pasó, Alberto, que no contestas? Dale, cuatrero. Decime dónde. Bue. Yo también te pregunto eso. En tu casa porque no podés salir. Daleeeeeee”.