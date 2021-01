Mariano Martínez reapareció en un programa de televisión y habló de su presente personal y laboral. Al hacer un repaso de todo lo que transitó en su carrera y la exposición con la que tuvo que lidiar desde sus inicios, recordó su noviazgo con Lali Espósito, relación que nació en “Esperanza Mía”, la novela que ambos protagonizaron en 2015, y que acabó en 2016. Su ruptura fue de las más escandalosas del mundo del espectáculo y ha generado miles de especulaciones.

Casi seis años pasaron y aún se habla al respecto por los dichos que ambos dieron sobre el otro en los medios de comunicación. Rumores de terceros en discordia, violencia de género y celos excesivos eran solo algunos de los rumores. Todo indicaba que la relación había sido tormentosa. Sin ir más lejos, se filtró un audio donde el actor se refería a Lali como “nefasta”, despechada y mala persona.

Mariano Martínez y Lali Espósito

Como era de esperarse, al ver las aguas tan opuestas y los fans tomaron partido. En detalle, el reconocido actor visitó este lunes Los Mammones (América, lunes a viernes a las 23.30) y a mitad de la entrevista terminó rememorando su separación con la actriz y cantante, quien hoy se encuentra en Madrid filmando una súper producción para Netflix llamada “Sky Rojo”, que no tiene fecha de estreno todavía.

“Me siento un privilegiado de que después de tantos años me sigan queriendo, reconociendo y se acuerden de mis trabajos. Eso es una bendición. Después querés momentos de intimidad como cualquier persona pero trato de no confrontar porque soy muy agradecido del cariño de la gente”, comenzó diciendo Mariano en diálogo con Jey Mammón.

Entonces, el actor recordó sus mayores éxitos en la pantalla chica y al momento de mencionar Esperanza mía, el éxito que protagonizó con su ex, se olvidó del nombre de la novela. “No me sale la del cura”, expresó. “¿Esa no es la que estabas con Lali? Por eso te olvidaste el título”, le dijo Jey con su característico humor.

"Esperanza mía"

“No, no, yo la recuerdo con mucha alegría y cariño... son cosas de la vida que pasan a veces”, le contestó Martínez. “Te voy a decir algo: los que no sueltan son los fans, como que todavía está la lucha”, opinó Mammón tras la repercusión que tuvo la separación.

“Sí, qué sé yo. Son cosas que pasan cuando te peleás con alguien y por ahí en ese momento (vos) estás enojado y la otra persona está enojada y los fans muchas veces toman partido. Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no estaban bien y que realmente nadie siente”, expresó el actor, haciéndose cargo de sus errores.

Y continuó: “Yo no creo que (los fans) sientan cosas tan duras como se dijeron...”. “Yo a ella la quiero mucho y veo que los dos son personas hermosas”, intervino el conductor. “Sí, Lali es re buena persona, no nos fue bien, nada más, pero no porque seamos malas personas”, concluyó Mariano.