María Eugenia Vidal reclamó con enojo un “perdón sincero” por parte del Presidente de la Nación, tras sus disculpas por haber sido parte de la celebración del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, que tuvo lugar en la Quinta de Olivos en julio del 2020. En diálogo con Radio Mitre, la exgobernadora sostuvo: “Los registros muestran horas de festejos, no un brindis”.

//Mirá también: Fotos en Olivos: el Gobierno cree que el peluquero de Fabiola Yañez fue el autor de la filtración

María Eugenia Vidal. Candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. (La Voz / Archivo) La Voz

El lamento público que protagonizó Alberto Fernández por haber incumplido con la cuarentena estricta, que él mismo había impuesto en el invierno del año pasado, despertó la furia y las críticas de la oposición, que ya inició un juicio político contra el mandatario.

De cara a las PASO 2021, la precandidata por la Ciudad habló este Sábado con “Sábado Tempranísimo” y exclamó que “el castigo atronador debería mostrarse en los votos del 12 de septiembre”.

Durante plena campaña para la interna porteña de Juntos por el Cambio, en la que se presentaron tres listas, María Eugenia Vidal se refirió al pedido de disculpas del Presidente de la Nación por el escándalo de Olivos y opinó duramente contra él.

“A mí no me alcanzó, y seguramente tampoco a las más de 108 mil familias que no pudieron despedir a sus seres queridos durante ese tiempo de restricción”, dijo sobre el comunicado que dio el mandatario.

La foto en Olivos web

“Creo que el Presidente tenía que pedir un perdón sincero, sin ningún tipo de justificación, y además presentarse a la Justicia, porque al haber violado la norma que él mismo dictó, tiene que recibir un juicio igual que cualquier otro ciudadano”, reclamó la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

Además, hizo hincapié en el efecto que este episodio puede tener sobre los votantes, y en ese sentido, le buscó el lado positivo para el futuro de su partido. “Lo bueno del momento en el que pasó esto, detrás de todo lo malo, es que le da la oportunidad a los argentinos de elegir si quieren este modelo”, comenzó diciendo al respecto.

“No es solo una foto de una fiesta que violaba todas las restricciones de la cuarentena por parte del mismo Presidente, esto se suma a la vacunación VIP, al nombramiento de un ministro [Jorge Taiana] que era un vacunado vip, al pogo de festejo de la asunción de un nuevo ministro [Nicolás Kreplak] en la Provincia de Buenos Aires, esto se suma al asado con [Hugo] Moyano”, enumeró la precandidata.

Nicolás Kreplak asumió como nuevo ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en un acto que contó con la presencia de Kicillof. Foto: Gentileza

Además, María Eugenia Vidal habló sobre la presentación del pedido de juicio político al Presidente que hizo la oposición y explicó: “Creemos que el oficialismo va a bloquear la posibilidad de juicio político, porque debe haber dos tercios”.

Y después agregó: “Una comisión investigadora nos va a permitir pedir informes y documentación, y llevar todos los elementos a la Justicia para que no tenga excusas en avanzar. El castigo a tronador debería mostrarse en los votos el 12 de septiembre”.

“Lo que tenemos en esta elección es la oportunidad de poner un límite a esto, de decir basta a esta forma de conducir la Argentina”, cerró sobre el tema.

//Mirá también: Fotos en Olivos: la fiscalía pidió más pruebas y avanza la causa contra Alberto Fernández

Por último, Vidal expresó su rechazo hacia la frase de Alberto Fernández en la que apunta contra Fabiola Yáñez como la principal responsable del festejo.

“No agota mi capacidad de sorpresa que el Presidente tenga como única justificación culpar a su mujer. Esa es la manera que eligió para hacerse responsable frente a los millones de argentinos que estuvimos encerrados. Me parece lamentable”, declaró la ex gobernadora.