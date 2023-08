Macri criticó a Vidal por respaldar a Rodríguez Larreta: “Lamentablemente ha desdibujado su perfil”

María Eugenia Vidal hizo público su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta de cara a las PASO y enseguida desde el ala de Patricia Bullrich salieron a criticarla. Esta tarde, Mauricio Macri sorprendió al sumarse a esa crítica.

El expresidente fue consultado por la prensa sobre la decisión comunicada por Vidal durante una recorrida que realizó este miércoles en San Nicolás.

Larreta, Macri y Vidal.

La respuesta del referente del PRO fue contundente: “Lamentablemente siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”, expresó.

“Yo estoy muy enfocado en que el 14 estemos todos juntos para parar este estado de destrucción, este caos económico y social que este Gobierno irresponsable ha generado”, comenzó Macri cuando le preguntaron sobre la postura tomada por la exgobernadora.

Y sumó: “Después creo en la competencia y no lo veo como una sorpresa, dada la relación que tienen hace muchos años Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente”. No obstante, agregó: “También lo escuché a [Cristian] Ritondo y tiene razones de estar desilusionado, porque lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice y no hacer una cosa distinta”.

El expresidente estaba en San Nicolás en una recorrida para acompañar al intendente Manuel Passaglia y su hermano legislador Santiago, que apoyan la candidatura de Bullrich.

Y explicó que, según su punto de vista, “el perfil desdibujado” es “lo que le duele a la gente que está con ella y que se habían comprometido con Bullrich”.