Bullrich denunció un ataque en San Luis: la versión de los supuestos agresores y el “poema” que querían leer en la protesta

La precandidata presidencial Patricia Bullrich vivió un tenso momento en San Luis, al ser increpada por un grupo de personas que querían manifestarse en contra de las propuestas de la exministra de Seguridad. Sin embargo, los supuestos agresores desmienten esta versión y sostuvieron que buscan “callar a la persona que piensa diferente”.

Video: Patricia Bullrich vivió un tenso momento en San Luis Foto: telam

En diálogo con Radio con Vos, Sofía Tulco, una de las personas que es miembro de la agrupación “La Neurona Rebelde” que se manifestaba en el lugar donde estaba Bullrich dio su versión de los hechos y contradice al espacio de la precandidata: “En realidad somos militantes sociales que no nos quedamos callades (sic) y que quisimos ir ahí para una manifestación pacífica. Teníamos relatos escritos modo poema donde la idea era leer eso e irnos”.

“Cuando quisimos empezar a leer, como las prácticas de Bullrich y quienes la siguen, es buscar el ‘orden’ no es más que la proscripción, reprimir, empujar, callar a la persona que piensa diferente. A nosotres (sic) nos empujaron, nos escupieron, nos pegaron. Éramos 10 y ellos eran más de 50. Nos gritaron tantas barbaridades”, agregó.

En tanto, completó: “Cuando estaba leyendo eso, el que estaba al lado de Patricia, dijo por micrófono ‘Roberto encargate de ella’. Ahí se armó una barrera que me empezaron a empujar, me rompieron la mochila y casi me tiran al piso. Una compañera nuestra intentó leer el relato que le tocaba a ella y tampoco la dejaron. Era una manifestación pacífica”.

El relato que los manifestantes buscaban leerle a Patricia Bullrich

Los manifestantes son parte de agrupaciones sociales y con la asistencia de la exministra de Seguridad en la provincia, buscaban visibilizar el caso de Santiago Maldonado, el joven que estuvo desaparecido y apareció ahogado en la provincia de Chubut.

A seis años de la desaparición, los manifestantes querían visibilizar el caso en frente de quien fue la encargada de la Seguridad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri y la responsabilizan por el supuesto accionar de la Gendarmería Nacional, que también quedó bajó la mira con este caso.

“Soy Estela Pelozo, mamá de Santiago Maldonado, hoy se cumplen seis años del momento que desapareció mi hijo, el momento más desgarrador de mi vida hasta que vi su cuerpo. Vos Patricia, vos no te acercaste, vos justificaste, vos que sos mamá igual que yo fuiste complice de mi dolor y que una parte de mi haya muerto con él. Ya pasaron seis años y estamos cada vez más alejados de lo que necesitamos que es la verdad y la justicia. Saber qué pasó con Santiago y que hicieron con él durante 78 días”

La denuncia de Patricia Bullrich contra los manifestantes

“Andate, no te queremos acá”, fue uno de los gritos que se escuchan en el video, cuando la precandidata estaba por dar la conferencia. Todo comenzó cuando una joven leyó una carta que la madre de Santiago Maldonado le escribió a Bullrich y recibió empujones por parte de militantes de Juntos por el Cambio.

Video: Patricia Bullrich vivió un tenso momento en San Luis Foto: la nacion

Tras el hecho, se comenzaron a escuchar diversos gritos hacia la precandidata, con distintas acusaciones repudiando su presencia en la provincia. Ante la situación, Bullrich y sus acompañantes fueron refugiados en el interior de un café.

El video del tenso momento que vivió Patricia Bullrich

Luego del tenso momento, la precandidata a presidenta de la Nación comparó la situación con lo que sucede en Jujuy, diciendo que les quieren poner piedras en el camino para que lleguen al poder.

“Es la primera vez que me pasa en tres años que estoy recorriendo el país, es un grupo político con consignas claras que viene a generar esta situación con un método totalmente fascista que es el escrache”, expresó, según informó Página 12.

Y agregó que ellos viven siempre de forma democrática y que antes de escrachar, que expliquen la inflación de Massa. Además se refirió a los carteles que tenían este grupo de jóvenes, los cuales decían “Patria o FMI”, refiriéndose a quiénes son hoy los que negocian con el fondo monetario internacional.