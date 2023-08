Patricia Bullrich: “Vamos a entrar con una cámara de televisión para mostrar qué Banco Central tenemos”

La precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, volvió a insistir con sus medidas en contra del cepo cambiario si es elegida como presidenta y lanzó una curiosa frase sobre cómo va a mostrar el Banco Central para que la gente sepa “cómo está el país”.

“Nuestro equipo económico va a presentar un modelo después de que veamos cómo está el acuerdo con el Fondo, qué hizo Massa, qué te deja Massa”, comenzó en diálogo con La Nación + en la noche de este lunes.

Y luego lanzó: “Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. Claro, a corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. Es verdad [que lo vamos a hacer]. Para mostrar a la gente qué Banco Central tenemos”.

En medio de los debates sobre cuándo quitar las restricciones para comprar dólares, la exministra volvió a insistir con que quitará el cepo “lo antes posible” porque “se come las reservas”.

Respecto a sus dichos sobre un “blindaje”, la dirigente del PRO señaló: “No dije la palabra blindaje, blindar sí, no dije blindaje. Hay que blindar las reservas. La Argentina tiene reservas negativas, necesitamos trabajar para tener reservas”.

“El cepo se come las reservas. Ricardo López Murphy me dio un número: US$18.000 millones de dólares nos costó el cepo este año. Si nosotros mantenemos el cepo no van a venir inversiones y nos comemos los dólares, somos el plan Massa 2 y de ninguna manera vamos a eso”, agregó.

Javier Milei criticó fuertemente a Patricia Bullrich tras su frase

El precandidato a presidente por la La Libertad Avanza, Javier Milei, lanzó una fuertísima frase contra Patricia Bullrich después de su polémica frase sobre las reservas del Banco Central.

“Imagino que los ‘liberales’ de copetín saldrán a criticar tamaña bestialidad... no pará, que con los curros de la venta de patente de corso no se jode...”, ironizó el economista.

Javier Milei apuntó contra Patricia Bullrich tras su frase sobre el Banco Central. Foto: Twitter

“Igual, la mayoría de los economistas son analfabetos monetarios por lo que puede que no hayan notado el punto...”, completó.

El candidato liberal se viene enfrentando con Bullrich, desde que la acusó de “operar con mentiras” en la campaña electoral.

Milei la acusó de estar detrás de las denuncias que recibió por la venta de candidaturas, de tener un presunto acuerdo electoral con Sergio Massa y como si fuese poco, de haber organizado el “escrache” en el acto por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA.

El economista retuiteó varios mensajes que daban cuenta de su cuestionamiento a Bullrich e incluso lo hizo explícito en una entrevista de TV.