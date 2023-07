Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta celebraron la victoria de Juntos por el Cambio en Chubut y ratificaron su unidad

Ignacio Torres se consagró este domingo 30 de julio el nuevo gobernador de Chubut, representando a Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich lo acompañaron durante ese día y ratificaron su unidad en el búnker antes de la medianoche.

Alrededor de las 19:00 horas, el jefe porteño arribó a la provincia para apoyar a su candidato. Junto a la exministra de Seguridad, quien ya estaba allí, estuvieron con grandes expectativas de que Torres destierre al peronismo chubutense del poder, y así fue.

“Vamos a devolverle la dignidad al pueblo chubutense”, Ignacio Torres festejó su victoria

Torres anticipó su victoria y, mientras festejaba con Bullrich y Larreta a sus costados, aseguró que no le tiene miedo al régimen peronista que gobierna (hasta diciembre) Chubut. “Esta provincia necesita orden y necesita paz, vamos a devolverle la dignidad al pueblo chubutense. Aunque se crean dueños, esta provincia no tiene dueño, este pueblo (por trelew) no tiene dueño. Hoy les dijimos basta”.

Ignacio Torres festejó su victoria en Chubut y habló de cara a las PASO nacionales

Con el 86% de las mesas escrutadas, Torres anunció su victoria; se impuso con el 35,66% de los votos, mientras que su opositor, Juan Pablo Luque, se le asomaba con el 33,81%, pero sin poder alcanzarlo. “No nos van a seguir mintiendo; cambiamos Chubut y vamos a cambiar a nivel nacional, tenemos un desafío enorme”, prometió.

“Este país para crecer necesariamente tiene que mirar al sur, necesariamente tiene que mirar al interior. Sueño con una Argentina realmente federal, por eso confío en que Juntos por el Cambio le va a dar las herramientas a Chubut para devolverle todo lo que se le arrebató. Chubut merece estar mejor, recibe menos de lo que aporta. Todo el esfuerzo de los chubutenses con nuestro gobierno va a ser reivindicado”, exclamó.

Las palabras de Larreta ante la consagración de Torres en Chubut: el compromiso de estar juntos

Horacio Rodríguez Larreta, a la izquierda del nuevo gobernador provincial, tomó el micrófono y ratificó su unidad: “Los chubutenses se animaron a cambiar, así como en San Luis, San Juan, en Santa Fe, en Chaco y en toda la Argentina que viene el cambio. Así va a ser en todo el país, juntos, juntos”.

“Como bien dijo Nacho, juntos siempre juntos, para ganarle al kirchnerismo y terminar con esta inflación que nos esta matando, le come el bolsillo y la jubilación a todos los argentinos. Vamos a estar juntos, ese es nuestro compromiso, así como estamos juntos en Chubut, va a ser en Argentina”, añadió, haciendo un especial énfasis en la unidad.

Las palabras de Horacio Rodríguez Larreta ante la victoria de Ignacio Torres en Chubut. Foto: Captura de pantalla

En este sentido, el precandidato a presidente, junto a Patricia Bullrich presente, indicó: “Vamos a combatir la inflación, la mafia, el narcotráfico. Estamos juntos para el cambio”. Felicitó a Torres y a Menna, opinando que son “un gran equipo”.

Bullrich habló tras la victoria de Juntos por el Cambio Chubut: “Se terminó el clientelismo”

“Quiero felicitar en este momento histórico al nuevo gobernador de la provincia de, Ignacio Torres, y al nuevo vicegobernador, Gustavo Menna. Nosotros lo sabemos, el pueblo de Chubut lo sabe”, indicó la exministra de Seguridad de la Nación. En este sentido, apuntó contra el oficialismo y lo tildó de ser un “Estado clientelar”.

Patricia Bullrich festejó la victoria de Ignacio Torres en Chubut junto a Rodríguez Larreta. Foto: Twitter

Entonces, señaló: “Quiero decirle a este oficialismo que este día se terminó en Chubut el clientelismo; viene la institucionalidad y viene la ley, de la mano de una nueva concepción de la lógica y el poder. Se terminó que los ciudadanos estén sometidos al poder. Juntos por el Cambio viene a cambiar el poder clientelar por una sociedad que quiere ser libre. Vamos a salir adelante de la lógica clientelar”.

¿Bullrich o Larreta presidente?: El comentario de Patricia en medio de los festejos en Chubut

En este sentido, mientras varios de los presentes comenzaron a gritar “Patricia presidente”, la funcionaria pidió que guarden silencio por un momento y bromeó: “El 13 de agosto discutiremos si Larreta o Bullrich presidente; el 13 lo discutimos, ahora no”.

Mauricio Macri festejó la victoria de Juntos por el Cambio en Chubut

El expresidente Mauricio Macri celebró con Torres su consagración en Chubut a través de Twitter: “Felicitaciones a Nacho Torres y a todo su equipo por esta victoria. Estoy muy feliz, especialmente por los chubutenses que van a tener la oportunidad de poner en valor a esta provincia maravillosa, llena de potencialidades y riquezas. ¡Ahora a trabajar por un mejor futuro para Chubut!”.

Por su parte, María Eugenia Vidal también expresó su entusiasmo por este logro: “¡Vamos Chubut! Hoy ganó la educación, el trabajo y el futuro. Con el gobernador electo, Ignacio Torres, y Gustavo Menna, vamos a trabajar para construir la provincia que se merecen. ¡Hay equipo también en Chubut!”.