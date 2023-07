Es falso el video en el que seguidores de Patricia Bullrich cantan ‘somos los pitukitos de Recoleta’: el audio está manipulado

“Creo que Bullrich y Larreta quieren perder la elección. Pero bueno no sé, como no soy de Recoleta tal vez no entiendo la campaña, de la ‘gente linda’”, se lee junto a un video publicado en la red social X, antes conocida como Twitter.

Las imágenes, que también circulan en Facebook, muestran a la precandidata presidencial Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) rodeada de un grupo de personas que parece corear “somos los pitukitos de Recoleta / somos los de Patricia y de Larreta / somos muy diferentes las provincias / somos de clase alta y de gente linda”.

El video fue replicado en X por dirigentes sociales y políticos como si fuera real. Sin embargo, el audio del video fue manipulado.

La letra de la canción hace referencia a un discurso del gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, quien había criticado la injerencia de “los pituquitos de Recoleta” en la política de su provincia.

Captura de pantalla hecha en X el 28 de julio de 2023 Foto: Reverso

El 22 de julio de 2023 se viralizó un video que Ivo Foguet Passer, secretario de la organización política Juventud PRO y vicepresidente de la Juventud PRO de Córdoba, publicó en TikTok, Instagram y X. Allí, se ve al mismo grupo de personas pero cantando otra canción.

La letra dice: “Yo la quiero a Patricia de presidente / para que construyamos este presente / para que construyamos una Argentina / en la que estemos todos menos Cristina. Voto a Patricia, voto a Patricia”

El contenido del video fue repudiado por varios dirigentes de Unión por la Patria, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro del Interior, Wado de Pedro.

“Nefasto: está cerca de cumplirse un año del fallido atentado contra la vida de Cristina Kirchner. El partido judicial no investiga, encubre. Y la candidata @PatoBullrich lo celebra de esta manera. Predican el odio y la violencia”, escribió Kicillof en X el 26 de julio.

El mismo día, Patricia Bullrich le contestó: “Violencia es lo que viven los bonaerenses todos los días con la inflación y la inseguridad, que durante el kirchnerismo solo empeoró año tras año. Póngase a gobernar en vez de criticar, gobernador”.

La polémica por el video fue reflejada en varios medios de comunicación (acá, acá y acá).

Foguet confirmó el 28 de julio a la AFP, medio que junto a Chequeado forma parte de la alianza Reverso, que el video de la canción fue filmado “en el cierre de una cena de recaudación de Patricia Bullrich en Cordoba”. Aclaró que las imágenes fueron registradas por otra persona pero que él fue el primero en subirlas.

Una versión manipulada

La versión apócrifa del video conserva la marca de agua del usuario que lo subió originalmente a TikTok, Ivo Foguet.

A simple vista puede observarse que, a diferencia del video original, el audio no está sincronizado con las imágenes. Además el texto sobreimpreso en el que se leía la letra original de la canción está difuminado y se colocó encima la letra falsa.

Comparación entre una captura de pantalla de una publicación en X del video original (I) y una captura del video manipulado en Facebook, hechas el 28 de julio. Foto: Reverso

Foguet ratificó a Reverso que el video con la canción de los pitukitos “no es original”. “Esa no es nuestra voz”, aclaró.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

Las vías de contacto para sumarse son: