De cara a las próximas elecciones legislativas y ya como precandidata a primera diputada en la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal arremetió contra el Gobierno, que preside Alberto Fernández, indicando que el Argentina vive una peor situación económica que cuando Cambiemos dejó la gestión.

“No tengo dudas de que estamos peor que cuando dejamos nuestro Gobierno. Hay más pobreza, más indigencia, a la gente le cuesta llegar a fin de mes”, señaló Vidal en diálogo con A dos Voces, en TN.

La exgobernadora bonaerense puntualizó: “El gobierno de (Axel) Kicillof no arrancó. Hay problemas de inseguridad, de acceso al trabajo, de llegar a fin de mes; hay más pobreza e indigencia que en diciembre de 2019. Los datos son objetivos“.

En el marco de la jornada en la cual el país supero los 100 mil fallecimientos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, Vidal apuntó: “Nunca hice política con las muertes, creo que hay límites para hacer política” y aclaró: “hay hechos que son objetivos”.

“Argentina está entre los países con peor cantidad de muertos por millón de habitantes en la región. Es un dato que tuvimos la cuarentena más larga del mundo para cuidar la salud y este número muestra que no lo logramos , y es uno de los países que más cayó en lo económico sin espalda y más puestos de trabajo perdimos“, arremetió.

Si bien no lo mencionó, su respuesta posiblemente refiera a la desafortunada frase del presidente sobre los 100 mil muertos que lanzó en el mes de abril de 2020. “Es un dato que tuvimos un año y medio las escuelas cerradas y hubo chicos que perdieron su vínculo con la escuela. Es la realidad, no una descalificación”.

MARÍA EUGENIA VIDAL. (DyN / Archivo).

De cara a la campaña electoral, Vidal expresó que tanto en septiembre (en las PASO) como noviembre (en los comicios generales), Argentina pone en juego el equilibrio del poder: “Faltan diez bancas para que el Gobierno tenga la mayoría y eso no es buena para ninguna democracia“.

“No es la primera vez que no estamos de acuerdo con Mauricio”

Ante los conflictos dentro de Juntos por el Cambio, la exgobernadora bonaerense se refirió a las diferencias con Mauricio Macri diciendo: “Macri es testarudo y yo también, pero siempre fue así, y muchas veces hemos estado en desacuerdo pero a lo mejor no se hizo público”.

“No es la primera vez que no estamos de acuerdo con Mauricio en más de 15 años y nuestra relación es sólida como para ir más allá de una candidatura”, mencionó Vidal.

La intención del expresidente de que Vidal sea candidata a diputada en la Provincia de Buenos Aires y no en la Ciudad, motivó la baja de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Yo no siento que le haya ganado a Bullrich , sino que ella hizo un gesto de grandeza que valoro y lo reconozco”, expresó.

“El PRO y Juntos por el Cambio no necesitan un liderazgo, sino muchos líderes”, consideró Vidal sobre el liderazgo dentro de la alianza.

Sobre las candidaturas bonaerenses de Facundo Manes y de Diego Santilli, indicó: “Creo que Santilli es mejor candidato que Manes porque sabe gestionar, tiene experiencia, ha recorrido mucho la Provincia y confío en él; pero me parece bueno en sí mismo que haya una renovación“.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner LVI | | 0

“Cristina es la que de verdad tiene el poder”

Durante el programa, María Eugenia Vidal sostuvo que es Cristina Fernández de Kirchner “la que maneja el poder” y que eso “hace muy mal a la democracia”.

“Cristina es la que de verdad tiene el poder hoy, lo cual me parece grave para la democracia y para la gente que eligió Alberto Fernández presidente y no Cristina presidenta. Pero es un problema de su frente político”, manifestó la exgobernadora.

No obstante, expresó: “Lo que me preocupa es que en un año y medio prácticamente no habló de la pandemia y de los muertos y habló más de sus causas judiciales. Uno habla de lo que le importa y de lo que son sus prioridades”, criticó Vidal.