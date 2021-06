Con las elecciones acercándose, la interna de los partidos y los cruces entre oficialismo y oposición se recrudecen. Ahora, María Eugenia Vidal respondió las acusaciones de Axel Kicillof que la vinculó con el reparto de “sobres” durante su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires.

“No es serio hacer denuncias electorales después de un año y medio de Gobierno”, escribió Vidal en Twitter.

Y continuó: “Ante las declaraciones del gobernador acusándome a mi de ‘repartir sobres’ en mi gobierno y a periodistas de recibirlos digo: 1. NUNCA le di NINGÚN sobre a NADIE”.

Tuits de María Eugenia Vidal Captura

“No es serio hacer denuncias electorales después de un año y medio de gobierno, teniendo toda la información desde el primer día”, añadió después.

Y aclaró: “Toda la pauta otorgada está registrada debidamente como establece la ley y es información que el gobierno actual tiene desde el 10 de diciembre de 2019”. Y remató con: “No somos todos iguales”.

Hasta ahora Vidal, que manifestó no querer competir en la Provincia, y sí coquetea con la Ciudad, no se había dirigido directamente a su ex rival y sucesor Kicillof, y había evitado las confrontaciones con el oficialismo en general.

Mientras, desde el entorno del gobernador kirchnerista, buscan confrontar con Vidal, con la esperanza de un resultado similar al de 2019.

Fuego Cruzado

“Ojalá cada uno de los carteles que pagaron, cada una de las pautas que pagaron, cada uno de los sobres que repartieron los hubieran usado para invertir en un patrullero, en una cámara, para invertir en medios, instrumentos, para cuidar la seguridad en San Fernando”, había dicho Axel en un acto en ese municipio.

“Llenarse la boca, mentir, difamar, muchísimo. Realizar, poner, invertir, nada, nada y es algo que se reproduce en todas las áreas de Gobierno. El abandono de la seguridad, el abandono de la salud, la postergación y el abandono de la educación, fueron realmente la desolación que tuvo que atravesar nuestra Provincia”, agregó el gobernador.

Antes de su descargo de esta madrugada, la única reacción de Vidal ante esos dichos había sido retuitear las palabras de la concejala de San Fernando Agustina Ciarletta, quien la defendió.

Tuits de Agustina Ciarletta Captura

“Durante la gestión de Vidal, San Fernando recibió 8 autos, 7 camionetas, 280 chalecos antibalas, 4 destacamentos móviles y la transferencia de fondos para la seguridad de más de $23 millones. La seguridad sí era una prioridad”, escribió Carletta.

“Mientras el ex intendente Luis Andreotti reconocía el trabajo y ponía en primer lugar al vecino; hoy en San Fernando el gobernador elige profundizar la grieta, poniendo por encima el oportunismo por sobre las necesidades de los sanfernandinos”, agregó.