María Eugenia Vidal criticó duramente la gestión de Alberto Fernández y señaló a Cristina Fernández de Kirchner como quien “decide y lidera”. La exgobernadora de la Provincia será precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones.

//Mirá también: Elisa Carrió tras las acusaciones por su festejo de cumpleaños: “Por primera vez sentí ‘me quiero ir de este país’”

“Cristina puede interrumpir al presidente en el medio de un discurso, sacarle el micrófono, decirle que tiene funcionarios que no funcionan. La que está dando órdenes es ella, la vicepresidente es la que toma las decisiones y no me sorprende para nada”, arremetió la es vicejefe de gobierno porteño en diálogo con CNN Radio.

Además, se refirió a la posibilidad de realizar un juicio político, algo que no fue apoyado unilateralmente por toda la oposición. Aseguró que “no hubiera sido necesario si hubiera pedido perdón y se hubiera presentado a la justicia por violación de la cuarentena”.

María Eugenia Vidal buscará una banca en el Congreso. Archivo

Sin embargo, en línea con lo que piensan algunos integrantes del partido, señaló que el juicio político “no va a prosperar porque el oficialismo lo va a bloquear” teniendo en cuenta que se necesita una mayoría especial en ambas cámaras.

En el marco de su campaña en la Ciudad de Buenos Aires, cuenta que los vecinos están preocupados por saber “cuál es el rumbo” que la gestión de Alberto Fernández plantea.

“Escuchamos generalidades como ‘Vamos a recuperar la vida que queremos’ pero no nos dicen cuál es el camino, ese es el principal reclamo de la gente: que haya futuro para nosotros y nuestros hijos que en muchos casos se quieren ir”, comentó la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.

//Mirá también: José “Pepe” Mujica, sobre la fiesta en Olivos: “A los presidentes no se les puede perdonar”

Qué dijo sobre el festejo de cumpleaños de Elisa Carrió

Las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta siguen siendo un tema en boga para los políticos argentinos. En los últimos días, aparecieron fotos de Elisa Carrió festejando su onomástico, pero son de la actualidad.

Una de las fotos que se viralizaron en las redes sociales del cumpleaños de Elisa Carrió. Twitter

“No es equiparable el cumpleaños de Carrió con el festejo en Olivos. El kirchnerismo siempre que se encuentra en falta y no puede explicar lo que hace quiere mostrar que somos todos iguales, y no somos todos iguales”, expuso Vidal.

Además de señalar que la exdiputada “no estaba violando la normativa vigente”, la ex vicejefe de gobierno porteño consignó que “fue público y las fotos salieron al día siguiente en varios medios de comunicación”. Aclaró que no estuvo presente pero supo que “ese evento se hizo cumpliendo los protocolos”.