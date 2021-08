Elisa Carrió respondió a las acusaciones en su contra por el festejo de su cumpleaños en Capilla del Señor, en diciembre del 2020. “Por primera vez en mi vida sentí: ‘Me quiero ir de este país’. Me dio mucha tristeza por nuestra nación y por mí misma”, declaró este sábado en Radio Mitre.

"Lilita" festejó su cumpleaños junto a varios dirigentes políticos. Foto: Twitter Gentileza

“Si alguien cumplió estrictamente la cuarentena dictada por el Gobierno fui yo”, sostuvo la ex diputada, con respecto a las críticas e insultos que recibió por haber hecho una numerosa reunión en su casa.

En marco del escándalo en Olivos, “Lilita” comparó su conducta con la de Alberto Fernández y explicó por qué para ella su situación no es la misma que la del evento privado que organizó la Primera Dama con el mandatario, en el interior de la residencia presidencial.

“Mi cumpleaños fue al aire libre, había gente de ochenta años, no fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor. Todos vinieron testeados”, detalló sobre cómo fue la celebración.

“El cumpleaños fue público, hubo fotos en todos los diarios así que no se blanqueó ninguna situación”, agregó Carrió, insistiendo en que nunca consideró que era algo para ocultar porque no hizo nada “indebido”.

Sobre las acusaciones y críticas en su contra por haber realizado el festejo, el periodista Marcelo Bonelli le preguntó si fueron hechas “porque el gobierno está desesperado”. “No lo sé, pero creo que ser canalla no es una buena calidad humana. Yo no fui crítica a las restricciones de la pandemia, ni del gobierno nacional ni del de la Ciudad”, declaró la referente de Juntos por el Cambio.

Además, la ex diputada remarcó que cuando medían las restricciones más fuertes de la cuarentena impuesta por el presidente, ella había permanecido “en total aislamiento”. “No entró nadie, ni un diputado”, afirmó sobre el movimiento en su casa de Capilla del Señor.

“Cumplí las medidas que me parecían correctas y las arbitrarias porque dar el ejemplo es importante”, confesó.

Por último, habló de cómo se sintió tras haber recibido los primeros comentarios en su contra. “Por primera vez en mi vida sentí: ‘Me quiero ir de este país’. Me dio mucha tristeza por nuestra nación y por mí misma”, contó Carrió.

“No me voy a ir, voy a seguir luchando pero tuve la sensación de irme”, agregó después, y por último dijo: “Me da pena pensar que no vale el ejemplo frente a la sociedad, me siento herida”.