Elisa Carrió se sumó a las críticas tras las disculpas del presidente Alberto Fernández por la foto de una reunión en la Quinta de Olivos. La escena, viralizada en los últimos días, data de julio de 2020, cuando regía la cuarentena estricta en todo el país.

//Mirá también: Fotos en Olivos: la fiscalía pidió más pruebas y avanza la causa contra Alberto Fernández

“No puede culpar a su pareja, es su responsabilidad. La entrada a Olivos no la determina Fabiola sino el Presidente de la Nación”, dijo Carrió en TN. Además, aseguró que la Quinta de Olivos “no es la casa privada, es la casa pública donde reside el Presidente”.

Semanas atrás, se había dado a conocer el listado de las personas que ingresaron a Olivos durante el aislamiento estricto. Entre ellos estaban Florencia Peña, Marcelo Tinelli, Adrian Suar, entre otros.

CUMPLE EN OLIVOS. El 14 de julio de 2020, en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández posó para esta foto durante el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez. Archivo

El presidente se refirió a la foto este viernes durante un acto en Olavarría, lamentándose por lo sucedido en plena cuarentena estricta. Además, dijo que la información tomó estado público porque el propio gobierno dio a conocer el listado de personas que ingresaron a Olivos.

Ante esto, Carrió comentó: “Fernández brinda esa información por la ley de acceso a la informaciones, algo que lo obliga a dar los documentos”, continuó.

“Me emocionó esa voz de su condición humana. En la vida hay caras blandas y también caras duras. Me parece que el señor Presidente es un caradura”, disparó Carrió tras el discurso del mandatario.

La ex legisladora desligó a la primera dama de la foto viralizada pero a su vez la ninguneó: “Yo no sé ni quien es Fabiola Yañez, ni Fernández sabe quien es Fabiola. Yo no la puedo culpar a ella de lo que pasó. Yo no la puedo acusar a ella de ser la responsable de los que ingresan a Olivos”.

Qué dijo Alberto Fernández sobre la foto de la reunión en Olivos

Alberto Fernández habló este viernes luego de la difusión de la foto que mostraba el momento del brindis junto a su pareja y otras diez personas en la residencia presidencial, el 14 de julio de 2020, durante el aislamiento estricto.

“Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente me arrepiento”, se excusó el Presidente.

También afirmó que la información tomó estado público debido a que fue el propio Gobierno quien dio a conocer el listado de las personas que ingresó a Olivos. “Nada tengo que ocultar de mi vida personal, por eso se conoció la lista de la gente que entró a Olivos”.

“Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy careta y nunca me escondí detrás de nadie cuando tuve que dar la cara”, expresó el presidente.