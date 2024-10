Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, analizó la situación económica, social y política del país. Habló sobre el conflicto que mantiene el gobierno con las universidades públicas y la interna dentro del PRO y la posición que tomarán frente al veto de Javier Milei.

Reapareció Elisa Carrió y llamó “roedor” a Javier Milei

“Creo que el Pro no puede salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria, porque si uno ve los dirigentes del Pro, la mayoría son egresados” analizó Elisa Carrió. Y agregó: “Creo que también el ministro de Economía, Luis Caputo, es egresado de la UBA. Yo creo que finalmente se lo están tragando a Macri. Cómo era evidente que se lo iban a tragar”

Por otro lado, opinó sobre el posicionamiento de Patricia Bullrich en la Libertad Avanza: “Es evidente que lo iba a hacer, porque yo la quiero mucho, pero la conozco. Va comprando dirigente por dirigente. Ella se va con el que tiene éxito”

Elisa Carrió en otro tramo de la entrevista a CNN Radio se refirió a Javier Milei e indicó: “Él mata por desfinanciamiento. Es un roedor y estoy utilizando las palabras del propio Milei, que nadie se atreve a repetirlas, pero que las dijo por toda Europa: ‘Yo soy el roedor que viene a destruir el Estado Nacional, que es una asociación ilícita’”

Elisa Carrió expresó que analiza volver a ser candidata en 2025: “Seguramente sea candidata si está en juego el tronco de la Constitución Nacional” y agregó: “No me preocupa a quién me enfrente porque yo defiendo principios, no me enfrento a nadie. Solo enarbolo banderas de principios y no le tengo miedo a nadie”