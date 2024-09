La picante frase de “Lilita” Carrió: “Antes los ‘gatos’ eran acompañantes, ahora las veo sentadas en las bancas”

Fiel a su estilo provocador y sin pelos en la lengua, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió brindó una visión picante y algo polémica en relación a las nuevas generaciones de diputadas y senadoras.

“Cuando fui diputada, otros diputados me contaban que había ‘gatos’. ¿Acá hay gatos, qué son los gatos?, decía yo, que soy curiosa, me importa todo. Además, me gusta leer Gente, Hola!... La frivolidad es un gran descanso”, le confesó al streamer Rosendo Grobo, en una entrevista para su programa.

Siguiendo con su relato, señaló: “Me dice ‘son chicas, acompañantes, están en los bares y acompañan a los diputados’. Bueno, yo quería ver un gato. Porque mi desesperación era la curiosidad de una chica de provincia: ¿cómo era un gato? Porque decían que eran lindas, que sé yo”.

“Un día, en un ascensor, descubro un ‘gato’. Estábamos en el cuarto piso y grité ‘un gato, un gato’. Y entonces, el hombre que cuidaba me dice ‘¿dónde vio un gato, diputada?’. La cosa es que los tipos empezaron a buscar un gato de verdad. Yo estaba tan emocionada, tan emocionada”, recordó entre risas.

“Los ‘gatos’ nos invadieron”

En tanto, señaló que, según considera, los tiempos cambiaron y que esas mujeres que solían ser “acompañantes de diputados”, ahora ocupan bancas.

“Ahora veo ‘gatos’ sentados. O sea, no tengo ningún problema porque antes eran acompañantes, después fueron asesoras y ahora... están sentadas en las bancas”, enfatizó.

“Yo no digo que no estén, pero bueno, por lo menos que se formen. Esa es la impresión que tengo hoy. Los ‘gatos’ nos invadieron”, cerró.