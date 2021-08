Este viernes, el precandidato a diputado nacional por la lista Dar El Paso en la interna de Juntos, Facundo Manes, visitó Azul de cara a las PASO del 12 de septiembre. El neurocirujano recorrió la fábrica de Luz Azul y luego dio una conferencia de prensa.

“Argentina es uno de los pocos países del mundo que involuciona sin guerra. Y esto pasaba antes de la pandemia. La pandemia puso en evidencia los problemas estructurales de la Argentina: la pobreza, la malnutrición infantil, la corrupción, la falta de rumbo colectivo, los problemas educativos”, afirmó Manes, que estuvo acompañado por los candidatos Jorge Ferrarello, Pilar Álvarez y Lorena Mandagarán.

El precandidato afirmó que “la única manera de enfrentar esto es soñar en grande nuevamente, creer en nosotros, no renunciar a Argentina, dar el paso”, y agregó que “lo que está gestándose en el interior, en el conurbano y que se expande por todo el país, es un basta. Un basta de gente como yo, que viene de la sociedad civil, no de la política, y que le dice basta a las prácticas y las fórmulas de siempre que nos trajeron hasta acá”.

El precandidato de Dar el Paso recorrió la fábrica de Luz Azul junto a Gabriela Benac Prensa Dar el Paso | Facundo Manes, de campaña en Azul

Manes, que deberá enfrentar a Diego Santilli en la interna de Juntos, aseguró que “esta elección va a interpelar a la ciudadanía si quiere seguir con lo mismo o quiere apostar a lo nuevo, a lo que quiere enfrentar al status quo”.

Por último, el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires indicó que “por eso esta no es una propuesta del medio, es salir del laberinto por arriba, con una visión estratégica de país que no tenemos hace décadas, y cada vez somos más pobres y más desiguales. Soy una persona resiliente, cuesta arriba como la mayoría de los argentinos. No me van a frenar con críticas feroces. Lo que más me da lástima es que quieren frenar a gente nueva que se incorpora a la política. No debemos liderar con miedo, debemos hacerlo con esperanza”.