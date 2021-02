El miércoles River enfrentará a Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos por la Copa Argentina y por el momento no tiene confirmación sobre la continuidad de Marcelo Gallardo. El “Muñeco” arrancó su conferencia de prensa con un aviso: “No vengo a comunicar mi continuidad. Vengo a comunicar que dentro de los proceso normales hay muchas cosas para evaluar y seguimos evaluando”.

Además aseguró: “No es que voy a tomar una decisión porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si tenemos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. En eso estamos trabajando, no es fácil”. Al mismo tiempo detalló: “Nos hemos puesto una vara muy alta y eso implica mucho esfuerzo y desgaste. Uno no está por estar ni porque está cómodo, yo necesito que esa exigencia siga expresándose”.

El Muñeco también habló sobre incorporaciones y despedidas.

El DT comunicó que siguen evaluando “muchas cosas” y que no es fácil porque “estamos evaluando posibilidades, con una economía que no es del todo entusiasta, pero dentro esto tratamos de hacer lo mejor”. Aunque remarcó que no todo era cuestión de dinero: “Ir por la misma senda no es solamente que abran la billetera y que traigan refuerzos. Tratamos de ser muy sensatos. Nuestros mercados no han sido muy rutilantes. Teníamos un sentido de equipo, así hemos hecho a lo largo de todos estos años. Tenemos que ser honestos para ver si hay posibilidades de ir hacia adelante y no hacer la plancha, no conformarse”.

"Yo voy a hacer que eso suceda", dijo Gallardo sobre la vuelta de Jonathan Maidana.

En cuanto a incorporaciones y salidas que pueden afectar a River, Gallardo destacó la actitud de Gonzalo Montiel para quedarse en la institución de Núñez, y admitió que Nacho Fernández está muy cerca de irse a Brasil; mientras que Agustín Palavicino tiene acordado su arribo, detalla Clarín. Además, dio su visto bueno ante el posible regreso de Jonathan Maidana: “Sé que si llega va a competir. Él quiere terminar con nosotros. Yo voy a hacer que eso suceda”. Sobre la situación de Sebastián Driussi, el “Muñe” sostiene que el delantero “está haciendo mucha fuerza. Dependemos de que el equipo ruso defina la situación”. Otros de los futbolistas que tienen negociaciones avanzadas son los defensores Alex Vigo, de Colón, y David Martínez, de Defensa y Justicia.

En otra parte de la conferencia, Gallardo habló sobre Santiago “El Morro” García y su muerte: “Fui compañero del Morro. Cuando fui a Nacional, tenía 20 años. Era un chico lleno de energía. No tuve la posibilidad de generar un vínculo después, pero teníamos buena química porque tenía muy lindo recuerdo de él. No puedo salir del dolor y la tristeza que me generó la noticia”.

En lo que respecta al encuentro que jugarán el miércoles a las 21.30 horas en cancha de Banfield, River no contará con Nacho Fernández ni Montiel, ya que el primero continúa con la recuperación por la operación de varicocele y Montiel de una fatiga en el gemelo izquierdo. Sobre los posibles 11, el entrenador señaló: “Tenemos muchos chicos y lesionados. Tenemos a (Nicolás) De la Cruz que estaba con una pequeña carga, no sabemos si va a poder estar mañana. No va a variar en la línea de tres centrales. Me falta un nombre, veremos si no es De la Cruz quién va en ese lugar”. Los nombres confirmados son Armani, Casco, Díaz, Rojas, Pinola, Angileri, Enzo Pérez, Julián Alvarez, Borré y Matías Suárez.