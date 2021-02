El plantel de Boca vuelve a estar en el ojo de la tormenta pero no por el rendimiento futbolístico o la interna que hay entre plantel y dirigentes, sino por el festejo de cumpleaños de Esteban Andrada en el que no se respetaron los protocolos vigentes por el contexto de pandemia que atraviesa el país. En la fiesta habrían estado al menos cinco compañeros del plantel Xeneize y la noticia no cayó bien al Cuerpo Técnico y dirigencia.

Imágenes del festejo de cumpleaños de Andrada. Instagram

El arquero cumplió 30 años y organizó un festejo en su casa junto a amigos y familiares, que si bien no están prohibidas estas reuniones familiares, si tienen un cupo límite de invitados: 10 personas. Esto es lo que no se respetó, y según detalla Olé, en la casa ubicada en San Vicente, hubo casi medio centenar de personas que en su mayoría tampoco respetaban la medida de la utilización de barbijo. Lo que si se respetó fue el horario límite que dispusieron las autoridades del country: los festejos comenzaron a las 19 horas y concluyeron a la 1 de la madrugada.

Los invitados del plantel fueron Frank Fabra, Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano, que son del entorno más cercano del 1. Todos se trasladaron hasta el barrio privado en el que vive Andrada junto a su familia cerca del Camino Las Latas, según lo que dijo uno de los invitados a Olé, “fue una fiesta tranqui, con mucha familia y nenes chiquitos. Una fiesta familiar, con amigos y compañeros del plantel”.

Al mismo tiempo sostuvo que la fiesta se hizo “con normalidad, como si no hubiese pandemia”. En toda fiesta hay celulares y los invitados no dudan en capturar momentos para compartir en las redes o tener de recuerdo, y esta no fue la excepción ya que las imágenes llegaron hasta manos de los dirigentes, los miembros del Consejo de Fútbol y los integrantes del cuerpo técnico, las cuales aún no se pronunciaron sobre si va a haber o no sanciones, pero desde Brandsen 805 aseguran que “esto no cae bien” tanto por el modo en el que se hizo la fiesta como el momento que atraviesa la institución.