Sergio Martínez enfrentará su tercera pelea desde que volvió del retiro. A sus 46 años se medirá ante el británico Brian Rose, un rival con mucha experiencia y de categoría internacional.

Desde las 18, en la Plaza de Toros de Valdemoro, “Maravilla” tendrá su nueva aparición para mantenerse en la elite del boxeo. Con un récord de 53-3-2 y sus últimos dos combates con victorias, Martínez quiere bajar a Rose.

“Es un rival con gran experiencia. Hará su pelea 40 aquí y nunca se precipita a la hora de tomar decisiones. Los ingleses además son muy duros, pero si quiero llegar hasta donde me he marcado, debo acabar con Rose en seis u ocho asaltos. Es un reto difícil, pero me gusta eso y es lo que debo exigirme”, comentó “Maravilla” sobre su estrategia en el combate.

La pelea será a 10 rounds pero Martínez quiere llevarse la victoria antes del cierre para contar con más chances.

Cómo ver la pelea de Maravilla Martínez ante Brian Rose

El combate lo transmitirá TNT Sports y comenzará a las 18.