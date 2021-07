Brian “El Boxi” Castaño estuvo muy cerca de alcanzar la gloria y quedarse con cuatro títulos. El argentino dominó gran parte de la pelea, sin embargo, los jueces determinaron un empate. Luego del encuentro, que estará en boca de todos durante esta semana, el boxeador matancero pidió la revancha de inmediato.

Castaño y Jermell Charlo empataron en San Antonio, y cada uno retuvo sus cinturones superwelter: “El Boxi”, el de la OMB; y “Ironman”, los de la AMB, CMB y FIB. Pero el argentino, no dudó en expresar su bronca y fue un poco más lejos al solicitar un nuevo combate.

“Sentí que la pelea la gané. Quiero agradecerle a Showtime, a Al Haymon por darme la oportunidad. Quiero pedirle la revancha. Me ha pegado en algunos rounds, pero no quiere decir que no haya ganado la pelea”, dijo aún sobre el ring.

Si bien Castaño se impuso durante la gran mayoría de los rounds, en el décimo Charlo estuvo muy cerca de noquearlo. Esta levantada sobre el final, modificó las tarjetas de los que era un claro triunfo del argentino. Finalmente, el fallo dividido determinó: para Tim Cheatham, 114-114; y para Steve Weisfeld 114-113 a favor de Castaño. La decisión más discutida, sin dudas, fue la de Nelson Vázquez, quien le dio 117-111 a Charlo.

“La pelea la venía ganando limpiamente. Me conectó algunas manos en el noveno y décimo, estuve sentido todo el round. Pero supe llevarla. Peleas son peleas. Es un gran boxeador”, agregó El Boxi. “Espero que haya revancha. Necesito la revancha”, dijo enfático.

Pese al amplio dominio del argentino, su padre, Carlos Castaño, reveló que casi frena la pelea cuando en el dramático y eterno décimo round Charlo tuvo a maltraer a El Boxi. “Hizo una pelea hermosa. En un momento se me cruzó por la cabeza tirar la toalla. Estoy contento. Lástima el fallo. Con Lara pasó lo mismo”, aseguró.