Los principales medios deportivos del mundo aseguran que Lionel Messi será jugador del Paris Saint-Germain. Y que lo presentarían el martes en un gran evento en la Torre Eiffel.

//Mirá también: ¿Messi al PSG?: los guiños de Neymar y Di María

Khalifah Bin Hamad Al Thani, el hermano del emir dueño del club parisino, aseguró en Twitter que “las negociaciones concluyeron oficialmente” y que pronto habrá un anuncio.

Y para que no queden dudas, adjuntó una foto de Messi con la camiseta del que será su próximo club, tras la sorpresiva salida del Barcelona.

(Twitter: @khm_althani) (Twitter: @khm_althani)

Horas más tarde, el hermano del emir catarí publicó un nuevo tuit para ratificar la noticia.

“La capital de la luz. 8 Champions League”, escribió y adjuntó una foto de Messi junto al exdefensor del Real Madrid Sergio Ramos, flamante incorporación del PSG.

(Twitter: @khm_althani) (Twitter: @khm_althani)

El detalle que invita a pensar que Messi jugará en el PSG

Lionel Messi ya no jugará más en Barcelona luego de un anuncio del propio club, en donde culpó a La Liga por no poder cerrar el contrato del argentino. Su destino no está confirmado, pero un detalle hace creer que jugará en el PSG.

//Mirá también: Pep Guardiola explicó por qué Lionel Messi “no está en los pensamientos” de Manchester City

El club parisino reservó la Torre Eiffel para el martes 10 de agosto. Esta es la pista clave que acerca al máximo ídolo del Barcelona, ya que cuando Neymar fue presentado en 2017 el club francés hizo exactamente lo mismo.

Durante ese evento, el nombre del brasileño apareció en la torre, que estaba pintada con los colores del club. Se podría pensar que la llegada de Messi traería aparejado un evento similar.