Lionel Messi ya no jugará más en Barcelona luego de un anuncio del propio club, en donde culpó a La Liga por no poder cerrar el contrato del argentino. Su destino no está confirmado, pero un detalle hace creer que jugará en el PSG.

El club parisino reservó la Torre Eiffel para el martes 10 de agosto. Esta es la pista clave que acerca al máximo ídolo del Barcelona, ya que cuando Neymar fue presentado en 2017 el club francés hizo exactamente lo mismo.

Durante ese evento, el nombre del brasileño apareció en la torre, que estaba pintada con los colores del club. Se podría pensar que la llegada de Messi traería aparejado un evento similar.

Neymar fue presentado en la Torre Eiffel en 2017. PSG

PSG parece ser el destino para Messi donde, además de que pueden pagarle un oneroso contrato, cuenta con el visto bueno del entrenador, Mauricio Pochettino. Un punto en común que podría mejorar la relación de entrada es el fanatismo que ambos tienen por Newell’s.

Y del lado de las amistades, lo cierto es que volvería a ser socio de Neymar, como lo fue durante cuatro temporadas en el Barcelona. Y pensando en Catar 2022 compartiría vestuario con Leandro Paredes y Ángel Di María, con quienes ganó la última Copa América ante Brasil en el Maracaná.

Los campeones de América Di María, Messi y Paredes disfrutaron de una noche juntos. @leoparedes20 | Instagram

Y qué pasa con Sergio Agüero

El Kun arribó al Barcelona para disputar la temporada 2021/22 y jugar junto a su amigo Lionel Messi. Incluso había manifestado su felicidad de compartir club con él, tras más de 15 años como laderos en la Selección Argentina.

Sergio Agüero ya está entrenando a la par de sus nuevos compañeros, con la ausencia de Messi, algo que probablemente no esperaba. ¿Heredará la camiseta número 10 de su amigo?