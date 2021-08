Javier Tebas sumó un nuevo episodio al conflicto español. El presidente de La Liga dio su versión de los hechos ante las palabras de Joan Laporta sobre la negociación fallida con Lionel Messi.

Tebas apareció vía Twitter en simultáneo con la conferencia de prensa del presidente del Barcelona.

Las declaraciones de Javier Tebas tras los dichos de Joan Laporta. (Twitter/@Tebasjavier)

“Hola Joan Laporta, sabes que la operación de CVC no hipoteca los derechos de tv del Barcelona 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas”, sentenció el líder de La Liga.

Además, sumó: “Hace poco decíais que estábamos en la ruina. Ahora que nos valoran en 24.250M y hay acceso a socios PARA CRECER, os preocupan los ingresos futuros de LaLiga que dabais por muerta. Se demuestra que estabais equivocados. Parece que sí nos van a ver los jóvenes. ¿No, Joan Laporta?”.

El conflicto tomó mayor relevancia por el quiebre entre los grandes clubes y la organización, así como había pasado con el nacimiento efímero de la Superliga Europea.

La respuesta de Joan Laporta a los dichos de Javier Tebas

Luego de los tuits de Tebas, Laporta le contestó con dureza.

“Hola Javier, te diré que esto no lo interpretamos así. De hecho, hubo conversaciones ayer entre nuestros ejecutivos y los que están dirigiendo la operación con CVC y nos han dado las respuestas satisfactorias. Esto conlleva ciertos riesgos que no queremos asumir. Puedo entender las formas jurídicas que articules, porque son ingeniosas y ocurrentes pero aquí se trata de poner a disposición o hipotecar los derechos audiovisuales del Barça por medio siglo. No debemos hipotecarnos. Te diría queridísimo Javier que el importe que ha cerrado la operación CVC es muy inferior a lo que nosotros creemos que se debería valorar el 10% de La Liga”, dijo el presidente del Barcelona.