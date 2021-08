Agustín Destribats debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no pudo con el húngaro Iszmail Muszukajev. El cordobés no pudo contener a su oponente que empezó sumando rápido. En el segundo asalto se recuperó y empezó a sumar pero no le alcanzó y terminó perdiendo 9-6, un resultado que él consideró demasiado para lo que esperaba.

“Me siento un poco triste, era una lucha que sentí que la podía ganar pero pasó lo que tenía que pasar. No era lo que quería, quería ganar y me sentía ganador”, explicó Agustín Destribats luego de su lucha a TyC Sports.

Sobre el ataque que sufrió en el primer asalto, detalló: “Aflojé en la defensa de piernas me hizo dos entradas que las podría haber defendido. Fueron iniciativa mía. Sé que estoy luchando con un luchador muy rápido. No me sentía menos que él, por eso quizás estoy triste. En ningún momento sentí que era menos que él”.

A su vez, expresó: “En el ultimo pensé que íbamos 7-4 y después vi que íbamos 9, pero ya está tengo que espera que pase a la final para luchar por el repechaje y después el bronce”.

Y concluyó: “Siempre me sentí superior, sé que estoy en una competencia con un nivel muy alto. Me subo al colchón y nunca me sentí menos que él, me sentí a la par”.