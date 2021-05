El pasado miércoles por la mañana, un peluquero canino sufrió un hecho delictivo, fue abordado en el partido bonaerense de La Matanza por un sujeto, quien amenazándolo con una pistola, se llevó su camioneta con cuatro perritas dentro.

Javier Ottaviani se dedica a la peluquería canina desde hace 12 años, y el pasado miércoles comenzó buscando a los perros de sus clientes en Gonzalez Catan cuando frente al predio de la CEAMSE, un hombre lo apuntó con una pistola, lo hizo bajar del vehículo y se lo llevó con cuatro perritas a bordo.

Le robaron la camioneta con cuatro perras y gracias a las redes sociales recuperó todo al día siguiente Facebook | .

Tras el hecho delictivo que sufrió recurrió a las redes sociales para difundir su pedido de ayuda y gracias a la difusión de los usuarios logró recuperar la camioneta en primer lugar y luego las perritas de varios clientes.

Fue tanta la repercusión del caso, que llamó la atención de varios medios de comunicación y diversos canales de televisión fueron hasta su domicilio para ayudarlo a difundir la situación.

Lo primero que el peluquero canino logró recuperar fue el vehículo robado. “Había gente que me iba contando por dónde circulaba la camioneta (de color rojo) y hasta un amigo me avisó que la vio en Rafael Castillo y la siguió hasta el lugar en el que varios tipos se bajaron. Ahí llamó al 911 y la Policía la recuperó”, contó al medio local Primer Plano. No obstante, el auto estaba vació y no había rastro de los perros.

“Hoy me golpearon y me robaron la camioneta de la peluquería canina con 4 clientes arriba”, contó en su cuenta de Facebook. “Gracias a ustedes que me fueron indicando pude encontrar la camioneta en Castillo, vacía”, añadió.

Y solicitó: “Ayúdenme, si alguien ve algo, escucha algo avísenme, somos cinco familia(s) que estamos muy preocupados, más toda la gente alrededor”.

“Hoy no voy a trabajar, me voy a ocupar del tema de los perritos robados, pero a partir de mañana tengo que trabajar sí o sí, la situación económica no me permite estar muchos días sin trabajar lamentablemente, buscaré los perritos y trabajaré”, escribió.

Y continuó diciendo: “Hace 12 años que hago peluquería canina, muchos de ustedes me conocen, mi manera de trabajar, mi manera de cuidar a sus mascotas, mi manera de ayudar al perro que puedo. Esta vez necesito que me ayuden ustedes”.

Los usuarios de las redes sociales empatizaron con Javier, quien en menos de 48 horas del robo, pudo recuperar a las cuatro perritas para poder regresarlas con sus dueños.