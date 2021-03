Dos jóvenes rompieron los vidrios de la ventana y generaron destrozos en una delegación policial de La Matanza. También, amenazaron a la única policía que estaba presente en el lugar y a un grupo de adolescentes con los que se habían peleado poco antes.

El hecho ocurrió este miércoles en la puerta de la subcomisaría de la localidad de Aldo Bonzi, donde tres jóvenes -dos de los cuales estaban con el torso desnudo y aparentemente con heridas producto de una pelea- rompieron los vidrios y tiraron una cortina ante una agente que los grabó.

“Tengo 25 años. Te los acribillo. te los cuelgo de la tanga. Por qué no los recatás. Porque son cobani. Mirá, me rompieron todo. Te los mato, pero te los mato a los guachos”, dijo uno de los atacantes con un corte en la cara, quien agregó: “Este barrio es mío”.

La subcomisaría se encuentra al lado de una escuela, pero al ser el miércoles feriado la zona se hallaba en calma.

“Me muero desangrado. Me muero. Me muero porque tengo sangre roja. Por eso me muero”, expresó otro de los atacantes. dijo uno de los atacantes que tenía una remera enrollada en su mano.

Finalmente, los jóvenes, que serían de la zona vecina de General Villegas, terminaron detenidos. Según un informe de TN, el ataque ocurrió tras una pelea entre esos tres jóvenes y un grupo de adolescentes por un aparente conflicto por compra y venta de drogas.