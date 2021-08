Sofía Pachano entretiene a diario a sus más de 700 mil seguidores de Instagram con el variado contenido que comparte en sus historias. A menudo, los invita a interactuar con ella y participar de juegos de preguntas, pero esta vez, recibió comentarios que terminaron en una tajante respuesta.

//Mirá también: El estremecedor relato de Sofía Pachano sobre una mala experiencia que le tocó vivir en el campo

Sofía Pachano (Instagram)

Desde su paso por Masterchef Celebrity, el reality de Telefe que ya prepara su tercera temporada, la popularidad de la actriz creció enormemente, y empezó a cosechar cada vez más fanáticos en sus redes sociales.

Además de su trabajo como influencer, en el que colabora con varias marcas, la hija de Anibal Pachano también cautiva a los espectadores de Cocineros Argentinos, desde que se sumó al programa de la Tv Pública.

Sofía Pachano, y atrás, la imagen de la polémica. (Twitter)

Sin embargo, a pesar de tener una vida ocupada entre la televisión, las redes y la cocina, la actriz todavía se guarda un tiempo a la semana para interactuar con sus seguidores, y conocerse más entre ellos. Esta vez, los invitó a que le preguntaran lo que ellos quisieran, pero el resultado fue bastante tenso.

“Te reto a que intentes sacar panza”, le había escrito una usuaria, junto con otras dos que le dijeron “Sofi, estás embarazada” y “Bebé!”, con varios emoticones de caras enamoradas. Pero Sofía Pachano nunca había dado ninguna pista o mensaje que sugiriera que realmente estaba embarazada.

Ante las observaciones indeseadas que recibió sobre su físico y las teorías erradas, la cocinera reaccionó con una tajante respuesta, en la que dejó en claro que no había ningún bebé. “Es grasa”, contestó.

“Son kilitos, es grasa, no es un bebé”, explicó la actriz, fastidiada. Y luego, dejó un fuerte mensaje para aquello que habían asumido cosas sobre su cuerpo. “Las mujeres podemos tener grasa en la panza, les aviso, no es sólo un bebé. ¡Dios mío!”, disparó en un video.

Tras la dura contestación, decidió no prestarle más atención al asunto y no volvió a hablar del tema. Mientras tanto, siguió compartiendo historias, sin preocuparse por los comentarios y las críticas.