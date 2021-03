Finalmente Juana Viale debutó en la edición 2021 de “La noche de Mirtha Legrand” este sábado a las 21.30 hs, recordando que es el programa de su abuela y que ella lo conduce desde el comienzo de la pandemia.

Primer programa 2021 de "La noche de Mirtha" con Juana Viale

Por el aislamiento que mantiene a Mirtha Legrand en su casa hasta que la pandemia pase o tenga todas las dosis de la vacuna, la actriz la reemplaza desde el año pasado.

Hubo muchas versiones que sugerían que quizá la diva de los almuerzos volvería los domingos al mediodía, pero finalmente y por decisión de toda la familia se confirmó que volverá una vez que haya sido inoculada con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Esperamos que pronto vuelvas con tu programa especial”, comenzó diciendo su nieta, hablándole en primera persona, al inicio del programa del sábado por la noche. Los invitados especiales para acompañarla fueron Martín Bossi, Matías Martin, Darío Barassi y Diego Leuco.

Primer programa 2021 de "La noche de Mirtha" con Juana Viale Instagram

Y luego agregó: “Bienvenidos a otro ciclo, con mucha linda energía, mucho amor. Este equipo hizo un esfuerzo que no se imaginan para que estemos acá”

Muy movilizada y al borde del llanto, aseguró estar “re nerviosa” y se quebró en vivo: “No me acostumbro a esto, por suerte. Quiero empezar agradeciendo... No voy a llorar”.

Entonces, tras mencionar a su familia, su hermano Nacho Viale y toda la gente que hizo que el programa “siga adelante”, volvió a recordar a su abuela: “Va a venir, está esperando la segunda dosis”.

Unos minutos después, luego de la presentación de los invitados y mostrar el nuevo estudio, se sinceró: “Voy a tomar un poquito de agua porque no saben los nervios que tengo. No sabía si llorar o vomitar, estaba en la duda”