Mirtha Legrand celebra su cumpleaños número 94 con mucha energía y buena actitud. Desde temprano ha recibido mensajes de felicitaciones por parte de cientos de personas.

La famosa conductora compartió un poco de su alegría, además de dar una importante reflexión sobre la vida y la situación actual sobre la polémica del vacunatorio VIP, durante una charla con el programa Nosotros a la Mañana.

Sandra Borghi hizo la pregunta que a muchos se les pasa por la cabeza: “¿Cuál es la fórmula para llegar tan bien a los 94 años?”.

Mirtha respondió de la mejor manera posible haciendo énfasis en la importancia de las ganas de vivir: “Primero es tener salud, eso es lo más importante, y después tener ganas. No me acuerdo quién era, creo que era Federico Peralta Ramos que decía ‘En la vida hay que ser gánico’ y es cierto, hay que tener ganas de todo. Sobre todo disfrutar de la vida, y el trabajo. Hay que disfrutar de todo lo que la vida te ha dado. La vida me dio mucho, me quitó también, pero me dio mucho”.

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión luego de la cuarentena. Crédito Malcolm MacGibbon, StoryLab

Sobre la celebración, “El Pollo Álvarez” le consultó a la diva sobre el festejo que tenía preparado para hoy: “Me voy a reunir con la familia y con amigos, pero pocos porque el protocolo permite 20 personas, somos 14, 15, más o menos. Me voy a empezar a preparar a las 6 de la tarde, para estar espléndida a la nochecita”.

Sobre la vacunación VIP, Mirtha dijo: “Me parece un horror. Ahora dicen que no se dieron cuenta. ¿Cómo no se dieron cuenta? Yo creo que es el único país en el mundo, no he leído algo semejante, realmente es muy deprimente que algunas personas hayan actuado de ese modo. Yo no sé si fueron llevados por el temor, la amistad o la comodidad, que los llevó a hacer algo semejante”.

“La Chiqui” también dio algunos de los pocos detalles que tiene hasta el momento sobre su vacunación: “Yo me voy a vacunar este semana, ya tengo el turno. No sé ni cuando ni dónde”.

Es el primer año que Mirtha celebra sin su hermana gemela.

El tema que no pasó desapercibido en esta fecha es que es el primer año en que Mirtha celebra su natalicio sin la presencia de su hermana gemela. Sobre ello, la conductora dijo: “Ahora disfruto de la vida. Para mi pasó un año muy difícil, estando encerrada y por haber perdido a mi hermana. Es el primer año desde que nacimos gemelas que no voy a estar con Goldi. Pero yo sé que ella me está viendo. Siempre me veía”.