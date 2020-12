“La noche de Mirtha” tuvo este sábado una invitada de lujo, nada menos que a su histórica conductora, que ingresó al estudio de la mano de su nieta Juana Viale. Muy nerviosa pero a la vez eufórica por el regreso de su abuela a la pantalla chica, Juana anunció:”Hoy 19 de diciembre se cumplió y la señora Mirtha Legrand vuelve a su mesa para todos ustedes. Como conductora me siento nerviosa porque la voy a entrevistar yo. Feliz de que mi abuela pueda volver a su programa”.

El estudio la recibió con un aplauso cerrado y Mirtha expresó: “¡Qué linda vuelta, que maravilla! Volver acá después de nueves meses me parece tan raro”. Seguidamente contó la alegría que sentía por presentarse ante su público antes de las fiestas de Fin de Año: “Me costó dormirme hoy, me desperté tempranísimo”.

Pero no pudo dejar de señalar que quería dedicar el programa de esta noche a su hermana Goldy. “Si me permiten le voy a dedicar este programa de hoy a una persona que se fue hace unos meses: a mi querida hermana Goldy que la extraño, la sigo queriendo y me cuesta que no este entre nosotros. Desde donde estés, este programa es para vos”.

En un momento de charla con la joven conductora, la “Chiqui” recordó, hablando de cómo vivió el confinamiento por la pandemia en su hogar que: “He tenido pérdidas muy terribles últimamente”.

Y decidió ampliar confesando el dolor que le produjo perder a su hermana melliza en plena cuarentena. “Es mi hermana del alma, mi gemela y su muerte fue terrible. Murió de muerte súbita. Era todo para mí, era la que me informada de todo. Todo el mundo la adoraba y no pude despedirla, ¿te das cuenta?”, y en ese momento se le quebró la voz con el recuerdo.

“Ahora voy a ir a llevarle unas flores. Hay noches que me despierto llorando y mojo la almohada. La extraño tanto, no creo que se haya muerto, no lo creo. He tenido pérdidas muy terribles últimamente, que me han hecho mucho daño pero saco fuerzas no sé de dónde”, reveló con mucha angustia.

Juana también preparó un video con su voz en el relato, donde repasaba toda la vida y la carrera de su abuela, y en varias secuencias se la puede ver junto a su hermana, lo que provocó una gran emoción en Mirtha, hasta llegar a las lágrimas y casi no poder hablar sobre el final.

Hacia el final del programa, Mirtha Legrand expresó sus deseos para el 2021 fue la gran anfitriona de la mesa. “Que aparezca la vacuna. La gente está muy asustada, muy temerosa. Se muere mucha gente. Y que nos unamos los argentinos, que seamos hermanos de verdad”, pidió Legrand levantando su copa. En cuanto a lo personal, la Chiqui fue más emotiva: “¡Que me quieran!”, indicó al tiempo que sus sucesoras preguntaban: “¡¿Más?!”. Casi sin darse por aludida, la diva continuó con sus deseos: “Que no me abandonen. Y pido salud y la unión de nuestra familia y de las familias argentinas”.