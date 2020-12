Si bien la situación del coronavirus en Argentina no está solucionada, los casos bajaron respecto a otros momentos del año y la vida va retomando su curso normal. Así es que Mirtha Legrand volverá este sábado conducir su “Mesaza” luego de varios meses de ausencia, tras haber estado totalmente aislada por miedo a contagiarse.

Su lugar estuvo bien ocupado, la encargada de reemplazarla fue su nieta Juana Viale, que con su temple y buena presencia llevó adelante el ciclo con elegancia. Pero Mirtha es la figura de las noches y los mediodías y retomará el lugar que ocupa hace décadas en la televisión argentina.

“Estoy bien, feliz... Con mucha emoción esperando al sábado. Extraño mucho la tele pero tengo miedo de llorar. La recordaré a Goldie, mi amada hermana. Será un programa especial y emotivo seguramente”, expresó en diálogo con PrimiciasYa.

La cuarentena de Mirtha Legrand: sus días de soledad y tristeza tras la muerte de Goldie

Es que la muerte de su hermana marcó a la diva de la televisión. La exactriz y hermana gemela de Mirtha Legrand, murió el viernes 1° de mayo, a los 93 años y se trató de un fallecimiento natural. Goldie siempre tuvo una relación cotidiana, diaria con Mirtha. Al final de cada programa, la primera crítica se la daba ella.

En mayo, durante pleno aumento de casos de coronavirus, Mirtha no pudo despedir a su hermana y por eso su regreso a la televisión será muy emotivo. “Estoy muy sensible, estos 220 días encerrada por la pandemia me hicieron daño. Pero gracias a Dios estoy bien y ansiosa por estar con el público”, confesó la conductora.

Sobre su vuelta Mirtha anunció: “Me voy a peinar y maquillar en casa y, después, me voy a vestir en el canal. Me han hecho un protocolo fantástico, se han ocupado muchísimo para que yo no me contagie. Así que han armado toda una burbuja. Y yo ya tengo ganas de que empiece el programa, porque la espera me pone muy ansiosa”, en diálogo con Infobae.

Juanita condujo el programa durante toda la pandemia.

Además reveló qué sintió al verla a su nieta al frente del ciclo que condujo por tantos años. “¡Estuvo fantástica! Realmente, se fue afianzando mucho con el correr del tiempo. Y ahora está como si toda su vida hubiera hecho el programa ella. La verdad que es admirable. Yo no he conocido un caso así de evolución tan evidente, tan terminante. Empezó casi sin hablar y, ahora, habla constantemente, baila, canta”.

“Pero estoy feliz de volver a hacer el programa, así que voy a ir con todo mi entusiasmo y con todo mi amor. ¡Siento como si recién empezara mi carrera!”, confesó Mirtha y todos la esperan.