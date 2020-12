Claribel Medina visitó el programa “Almorzando con Mirtha Legrand el día domingo y su conductora, Juana Viale, que está reemplazando a la diva hasta fin de año, con motivo del aislamiento por la pandemia, le preguntó si era real que tuvo un noviazgo con Marc Anthony. Las actriz entonces contó risueña ante todos los invitados que efectivamente fue novia de Marc Anthony cuando ambos tenían 12 ó 13 años.

Claribel Medina

“Claribel, ¿vos fuiste novia de Marc Anthony?”, le preguntó Juana Viale. “Pero un azar”, respondió Claribel. “¿Cómo un azar?”, quiso entender Marcela Morelo, otra de las invitadas a la mesa.

Marc Anthony

“Un azar es un segundo. Teníamos 12, 13 años, éramos chiquititos. En realidad no fuimos novios, ¿viste esa cosa que te gustás a los 12, 13 años, de la manito?, nada más que eso, fue un touch and go”, finalizó Claribel.

También hizo referencia, pero esta vez en el “Cantando 2020″, a los insultos que sufrió años atrás por parte del jugador de los Pumas Santiago Socino.

“Yo tampoco entendí por qué se metieron conmigo porque yo no los conozco. Aparte yo no los leí en el 2011, 2012 ni 2013 porque no estaba arrobada así que no me enteré”, comenzó Claribel.

Juana Viale

“Todo el mundo me decía que vaya a hacer la denuncia, porque eran bastante fuertes las frases y cuando leo que dice 2011, 2012, no le saco importancia a la fecha pero dije en realidad no soy yo el frente, soy en este momento y en ese año el frente”, continuó con su explicación.

“Él me escribió y le tengo que mandar un saludo a él, me mandó varios mensajes para disculparse y yo realmente le creí su sentimiento de arrepentido. Él no entiende qué le pasó en ese momento, me dijo no tengo explicación, no puedo creer lo que hice”, profundizó Claribel.

“Lo que le dije que me parecía era que había que hablar en su club con los jóvenes y explicarles que esas cosas no están buenas. Acepté las disculpas porque me parece que él fue sincero y que está bueno también en la vida repensar”, cerró el tema Claribel.