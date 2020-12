Parecía que a la pista del “Cantando 2020″ llegaba la diversión, según el título con que habían definido el nuevo ritmo, pero se armó la polémica cuando Nacha decidió cuestionar la decisión de darle ese título y Ángel de Brito no lo dejó pasar, generando un momento de tensión en el estudio.

Luego de presentar su performance Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari, llegó el momento de la primera definición del jurado, en este caso a cargo de la señora Nacha Guevara. Fue entonces cuando la cantante se explayó en su dificultad para entender de qué se trataba pero Ángel no creyó su comentario y salió a cuestionarla.

En el video se puede escuchar las diferencias de opinión entre el conductor y la cantante, incrédula de lo que había visto entre los participantes.

“Estoy muy confundida. Dicen carnaval carioca y no entendí. ¿Qué tiene lo que hicieron de carnaval carioca?” comenzó preguntando Nacha. A lo que De Brito rápidamente contestó: “Pero ya lo explicamos 20 veces, Nacha. Acá lo contamos, no sé dónde estaban ustedes”.

“Explicame de nuevo, soy una señora mayor”, siguió Nacha con picardía. Un poco fastidiado, Ángel le siguió el juego: “Por si se perdió algún programa Nacha, contamos que se venían todos los temas de finales de fiesta. Lo bautizamos ‘carnaval carioca’”.

”Ah, bueno, ahora sí. Ahora entendí. Vos tenés que tener en cuenta que soy una señora mayor”.

Y De Brito no se quedó callado: “Vamos a mandar tutoriales”. “Claro, tutoriales. Pero entonces no me pongan carnaval carioca´'”, insistió la cantante, mientras todos en el piso esperaban el fin de la discusión.

Y llegó de la mano del conductor: “Bueno, no le pongan ‘carnaval carioca’”. Con lo que pudieron seguir con las devoluciones, pasando a Karina el turno de puntuar a los participantes.