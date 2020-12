Comenzaron los cambios en “Cantando 2020″ y ahora una de las sorpresas de esta semana fueron las cámaras ocultas. “Hace más un menos un mes comenzamos a grabar cámaras sorpresas. Nadie se lo esperaba”, contó Laurita Fernández al recibir a la primera pareja víctima de la broma.

“No solo que cayó en la cámara sorpresa, sino que se vengó y le hizo la cámara sorpresa a su compañera también”, sumó Ángel de Brito previo a pasar la grabación en donde Lanzelotta se puso a llorar. La broma fue mientras ensayaban la canción de Shakira que interpretaron hace unos días. Los coach le tiraron con todo al cantante y se quejaron por su espantosa puesta en escena: baile, canto, hasta lo acusaron de no tener onda.

Cantando 2020: Brian Lanzelotta y Ángela Leiva tienen coronavirus (instagram)

Su compañera era Ángela Leiva: “Me cuesta retener y tenemos 15 minutos”, dijo Brian mientras lo acusaban de no memorizar la letra. “La excusa no es profesional, no son válidas acá”, le dijo la coach mientras Leiva disparó: “Yo mire el video, ¿vos no Brian?”.

“Casi me pongo a llorar”, reconoció Brian quien finalmente pudo vengarse. En otro video se ve el momento en el que Lanzelotta acusó a Leiva de “obstruir mi camino con todo tu talento”.

Inmediatamente y ante la furia de Ángela el productor Gaby Fernández se ofreció como partener y ante la indignación de Ángela Gaby reconoció: “Me da mucha pena que te hayas creído todo esto que es una cámara oculta para el cantando”.