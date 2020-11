La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó al mundo entero y se vieron en todas partes diferentes muestras de afecto, cariño y homenajes. Justamente en estos días, después del fatídico miércoles, se escuchó con más fuerza que nunca la canción del cuartetero cordobés Rodrigo Bueno, “La mano de Dios”.

El tema del “Potro” es uno de los que mejor homenajea la figura de Diego Armando Maradona que entremezcla la historia del niño que nació en Villa Fiorito con la figura y excelente jugador que fue “Pelusa”, además de las circunstancias de la vida que lo llevaron a ser quien fue el considerado jugador más grande de la historia.

En este marco el periodista especializado Federico Bareiro volvió a compartir en los últimos días una entrevista con Alejandro Romero, quien es el verdadero compositor y creador de la letra de “La Mano de Dios”. Alejandro es hermano de Alejandra Romero quien en esa época estaba de novia con Rodrigo. Según cuenta Bareiro, el cuartetero escucha a su pareja cantando una letra que compuso Alejandro y por eso lo llamó para que compusiera algo para él también.

"El Potro" Rodrigo Bueno y Alejandra Romero. El Doce

“Éramos de palos diferentes yo estaba incursionando más por el pop y sí, conocía quién era él. Estuve dos horas con una hoja vacía sin inspiración en un momento muy particular de mi vida porque no abundaban las oportunidades. La verdad que me angustié bastante por no poder componer, tuve el sentimiento y la sensación de dejar la música”, contó Romero en diálogo con Bareiro.

Y detalló: “En ese momento en una especie de rezo entre lágrimas le decía ‘dame una mano, una canción que le guste a Rodrigo y que la grabe’. Sería por lo menos un incentivo para mi vieja que me apoya. Si escribía algo era una señal para que siga con la música y si no escribía nada me dedicaría a otra cosa”.

“Empiezo a escribir palabras sin sentido para mí: ‘En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida’. Y en ese momento siento mi voz interna que me dicta: ‘En un potrero forjó una zurda inmortal’. Y ahí me doy cuenta que tenía que ver con Maradona. Fue todo un dictado de corrido, bajó”, comentó Romero

Después de ese momento de inspiración llegó el día de presentarle el tema al “Potro”. “Llego al departamento de Rodrigo, y me dice ‘dame 10 minutos que me voy a preparar, mientras lee esta nota mía’. Agarro esa revista y en la tapa decía que él había compuesto una canción para Maradona. Me descoloca porque yo tenía una canción para Maradona en el bolsillo y 15 días antes el decía que había compuesto una canción para Maradona. Entonces cuando sale del baño me dice: ‘bueno cantame la canción’. Y le dije: ‘no, te la canto cuando vuelvas’, yo no se la quería cantar. Me insistió un par de veces entonces agarre una guitarra y empecé”.

Mientras Romero cantaba surgió lo inesperado: “A la mitad de la canción sale del baño llorando, se agarraba la cabeza. ‘No sabés lo que acabás de hacer. Este es tu pasaporte a no pedirle nada a nadie’, decía. Después se paró, agarró la hoja caminaba y me dice: ‘Yo soy ‘Lo mejor del amor’ que es la mejor canción que compuse y vos sos ‘La mano de Dios’. Esta va a ser tu mejor canción, no la vas a superar, la van a cantar todos”.

“Después en un momento que eran todas buenas, me dice: ‘Me cagaste, este va a ser mi último éxito. Yo no lo voy a poder superar tampoco’. Yo tengo esa hoja y él improvisó un título cuando me dice eso y le pone al costadito de la hoja ‘INRI’ (NdeR: la sigla que aparece en la cruz donde crucificaron a Jesús y que significa: Jesús de Nazaret, rey de los judíos)”, sorprendió Romero.

Cambios en la letra original

Aun así esos no fueron los únicos detalles que tuvo esta canción que pasó a la historia y que incluso en el estadio del Napoli sonó esta semana en honor a Diego, en la previa de un encuentro de Champions League. “Por no venderse jamás, al poder enfrento, curiosa debilidad, si Jesús tropezó ¿por qué el no habría de hacerlo?”, dice la letra de la canción que cantaba Rodrigo, pero esa no era la original. “La frase original que es la que yo canto, es: ‘Por no venderse jamás, al poder enfrento, humana debilidad, si Jesús tropezó ¿por qué el no habría de hacerlo?”, advierte Alejandro.

Y aclara: “Rodrigo estaba en un periodo de aprender la canción y en muchas ocasiones leía la canción. Es algo que yo le marcaba que él decía ‘curiosa’, pero a la vez no le molestaría porque él sabía que con eso generaría polémica. Porque al decir ‘curiosa’ también él lo está endiosando. En cambio, yo lo que hice fue humanizarlo”.

Esa no fue la única modificación que le introdujo el “Potro” al tema, hay más. “La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez”, dice otra parte del tema que sufrió una variación. La letra original cambiaba “usarla” por “amarla”: “Eso fue algo que después, con el oficio de Rodrigo, él me dice ‘vamos a poner ‘usarla’ porque nadie ama la droga, uno, a veces, la usa’”.

La explicación completa