Donato de Santis reveló cuántos años de vida le quedan y conmovió a todos: “Tiene un vencimiento”

Durante su visita al programa de Juana Viale, Donato de Santis dejó a todos con la boca abierta. El chef italiano, figura querida de la televisión argentina, hizo una confesión inesperada sobre cuántos años de vida calcula que le quedan. Y lejos de sonar trágico, su reflexión fue una invitación a disfrutar el presente.

“Yo considero que la vida siempre tiene un vencimiento. Vine acá y anoche me operaron de la rodilla. Estoy acá. Traje un metro. A mí me gusta sacarle el jugo a la existencia. Yo me propongo vivir 90 años. Esta es mi vida, mis expectativas. Yo tengo casi 62 años. Me quedan 28 años”, afirmó de Santis sin filtros.

Qué dijo Donato de Santis sobre Masterchef. / Archivo

El método de Donato de Santis para saber cuántos años de vida de le quedan

Ante la mirada atenta de los comensales, Donato sacó el famoso metro que mencionaba y explicó: “Esto es lo que en teoría me queda de vida. Si yo duermo ocho horas, trabajo ocho horas… sacamos las horas de dormir y de trabajar, me queda esto para vivir, para disfrutar”.

El comentario provocó un silencio respetuoso en la mesa. Todos lo escucharon con atención mientras él continuaba: “Mucha gente vive pensando que no va a llegar nunca este momento. Pero llega un momento en que la vida te pasó por encima”.

Y agregó una frase que resumió su filosofía de vida: “Lo de vivir a pleno siempre fue mi lema desde que era chiquito”.

Donato de Santis es uno de los míticos jurados de MasterChef.

Más allá de la impactante reflexión, Donato también se animó a recordar sus comienzos. “Yo siempre quise tener una vocación, pero no la encontraba. Cocinaba de forma muy natural. Mi mamá era una gran cocinera que no sabía leer ni escribir. Alguien me dijo que me aplicara porque yo era muy bueno”, reveló.