Hebe De Bonafini no se guardó ninguna crítica hacia Alberto Fernández y hacia el Gobierno Nacional. En pleno escenario conflictivo de cara a las Elecciones 2021, presionó al presidente: “Tiene que escuchar a la gente que no come de verdad”.

En una entrevista con Radio 10, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo apuntó contra las mayores esferas del Gobierno.

“Al presidente le diría que ofrezca menos y dé más y que no queda bien que diga todo lo que hace”, soltó Hebe contra Fernández como blanco.

Hebe De Bonafini criticó a Alberto Fernández y al Gobierno. (Twitter/@Radio10)

La cuenta regresiva de cara a los comicios del domingo 14 de noviembre tiene en vilo no solo a los candidatos. Para poder cumplir y acercarse sinceramente hacia los ciudadanos, la titular de Madres de Plaza de Mayo le sugirió con intención a Alberto: “El presidente tiene que ir a un barrio sin decir nada, en remera y zapatillas, en una camioneta cualquiera a hablar con la gente del barrio, y no va a poder vivir más si escucha a quien le diga lo que le falta del barrio”.

Cristina Fernández de Kirchner también pasó por la mirada de Hebe. Sostuvo que “hay que acompañarla más y estar un poco más en la calle” en estos momentos.

Además, lanzó contra varios funcionarios: “Hay que cambiar del gobierno a los que están cuidando su silla y no hacen nada ni se les conoce la cara. Lamentablemente son varios”.